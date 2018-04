Enttäuschte Fußballer in grünen Hemden – dieses Bild hat es am Sonnabendnachmittag mal wieder in Ottersberg gegeben. (Björn Hake)

Ottersberg. Sie hatten den festen Plan, die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit in den Abstiegskampf der Landesliga Lüneburg zu ziehen. Doch das ist den Fußballern des TSV Ottersberg grandios misslungen. Auf heimischem Platz ließen die Ottersberger am Sonnabend die nötige Mentalität vermissen, die eine Mannschaft braucht, um im Abstiegskampf zu überleben. Mit 1:2 (0:2) verlor der TSV sein Heimspiel, sodass die Bezirksliga dem Tabellenvorletzten allmählich gefährlich nahe kommt.

TSV-Trainer Jan Fitschen war nach dem Spiel mächtig angefressen. Sofort nach dem Schlusspfiff beorderte er seine Mannschaft in die Kabine. Es bestand Redebedarf. Was er seinem Team mitzuteilen hatte, war jedoch nicht zu erfahren. Nach einigen Minuten verließ Fitschen zunächst die Kabine und dann auch gleich direkt den Sportplatz an der Wümme. Daher bilanzierte Mike Gabel, Sportlicher Leiter des TSV Ottersberg, das Geschehen auf dem Platz. „Bei uns hat ab der ersten Minute alles gefehlt, was im Abstiegskampf benötigt wird“, meinte Gabel. „Und dann schießen wir uns die beiden Gegentore selbst rein.“ Besonders beim 1:0 für die Gäste machten die Gastgeber eine sehr schlechte Figur. Nach einem schwachen Rückpass wollte TSV-Keeper Leon Seeger den Ball wegschlagen. Das misslang ihm jedoch. Denn der Torhüter traf ausgerechnet SV-Stürmer Thore Nissen. Das Spielgerät rollte Richtung Tor, Nissen trabte locker hinterher und gab dem Ball einen kleinen Stupser, sodass dieser in den Kasten rollte. Lediglich sechs Minuten waren da gespielt. Gabel: „Wegen solcher Gegentore stecken wir im Abstiegskampf.“

Zehn Minuten später tauchte Ottersberg zum ersten Mal vor dem gegnerischen Tor auf. Ein Abschluss von Lukas Klapp war aber zu harmlos. SV-Keeper Timo Haepp fing die Kugel problemlos. Kurz darauf mussten die Gastgeber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die komplette Defensive der Fitschen-Elf befand sich im Tiefschlaf, sodass Corvin Höft frei zum Abschluss kam. Der Außenspieler ließ sich nicht zweimal bitten und schob zum 2:0 für Ahlerstedt ein. Seeger war bei dem Schuss ohne Chance. Wenige Augenblicke später fiel beinahe das 0:3, weil Seeger eine Flanke falsch einschätzte. Der Kopfball von Carsten Dammann verpasste das Ziel nur knapp. Während die Ottersberger hinten viel Glück hatten, setzten sie nach vorne nur wenige Akzente. In der 37. Minute versuchte es Klapp mal mit einem Fernschuss, den Höft jedoch zur Ecke klärte. Und dann ging eine der schwächsten Halbzeiten, die der TSV Ottersberg in dieser Saison gespielt hat, schließlich zu Ende.

In Durchgang zwei wurde es bei der Fitschen-Elf wenigstens ein bisschen besser. Jedoch reichte die kleine Steigerung nicht, um dem Spiel eine Wende zu verpassen. Kleinere Chancen hatten die Gastgeber, wirklich zwingend waren diese aber nicht. Der Anschlusstreffer fiel aber noch. Lukas Klapp eroberte an der gegnerischen Strafraumgrenze den Ball, zog einfach mal ab und traf (81.). Der Treffer kam aber zu spät. Die beste Chance zum Ausgleich hatte in der Nachspielzeit Enes Acarbay. Sein Schuss flog knapp am Gehäuse vorbei. „Insgesamt haben wir heute nicht die nötige Mentalität gezeigt“, kritisierte Mike Gabel.

Über Jan Fitschens Ansprache in der Kabine sagte Mike Gabel indes, dass dieser „stinksauer“ sei. Das bestätigte der Coach selbst auch, als er sich mit etwas Abstand von dem Gesehenen am Sonntag zu Wort meldete. „Das war von Anfang an zu wenig von uns. Im Nachholspiel am Mittwoch müssen wir eine starke Verbesserung zeigen“, sagte Fitschen.