Beim Hannoverschen Landesturnier in Verden wird auch der Morsumer Hilmar Meyer am Start sein. Er zählt in der Reiterstadt zum Favoritenkreis. (Björn Hake)

Verden. Der 15. Juli 2018 wird ein besonderer Tag. Im Moskauer Luschniki-Stadion wird der neue Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Blicke der Pferdesportfreunde werden am 15. Juli aber auch nach Verden gehen. Denn im Stadion am Berliner Ring wird dann das Hannoversche Landesturrnier (HA.LT) abgeschlossen, dort werden am 15. Juli die neuen Landesmeister im Springen und in der Dressur gekürt. Eröffnet wird das HA.LT aber schon wesentlich früher. Das Turnier beginnt bereits an diesem Mittwoch, 11. Juli.

Schon jetzt sind die Turnierveranstalter vom Pferdesportverband (PSV) Hannover mächtig stolz – und zwar auf die Zahlen, die im Vorfeld des HA.LT veröffentlicht worden sind: In 61 Prüfungen mit knapp 1900 Startplätzen sowie 1459 Pferden messen sich nach Angaben des Pferdesportverbandes 505 Reiter bei den Landesmeisterschaften in der Dressur und im Springen. „Diese Zahlen können sich sehen lassen“, urteilt der PSV Hannover im Vorfeld des fünftägigen Turniers. In der Reiterstadt bekommen Pferdesportfreunde Dressurprüfungen bis zur Klasse S*** sowie Springen bis zur Klasse S** geboten. Doch auch der Nachwuchs wir beim HA.LT, das zum dritten Mal in der Reiterstadt Verden ausgetragen wird, die große Bühne betreten. „Unter anderem geht es um die Nominierungen für die Deutschen Jugendmeisterschaften im September in München und für das deutsche Hallenchampionat der Landesverbände 2019 in Braunschweig“, heißt es vonseiten des PSV Hannover. Höhepunkte sind aber die zehn Titelentscheidungen in vier Altersklassen plus zwei Amateur-Landesmeisterehrungen. In Verden besteht für Ponys und Pferde zudem die Möglichkeit, sich für die die Bundeschampionate 2018 zu qualifizieren.

Viel los im Parcours

Für die Herren-Konkurrenz im Springreiten haben nach Angaben des Veranstalters 49 Paare genannt. Darunter befindet sich auch Steffen Engfer, der sich 2016 in Verden den Landesmeistertitel sicherte. Auch der Drittplatzierte aus dem Jahr 2017, Jörg Peper, kommt wieder in die Reiterstadt. Um den Titel bewerben sich aber auch einige Lokalmatadore. Unter anderem will der Morsumer Hilmar Meyer in diesem Jahr das Podest besteigen. Im Feld der Damen haben 38 Reiterinnen genannt – darunter Anja Sabrina Heinsohn, Theresa Engfer, Julie-Mynou Diederichsmeier und ihre Schwester Mylene. Mit dabei ist außerdem Alexa Stais, die für den Stall von Hilmar Meyer reitet. Für sie steht nach dem Landesturnier noch ein echter Höhepunkt an: Sie startet für Südafrika bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA).

Es wird in diesem Jahr aber auch eine Neuerung geben. „Zum ersten Mal reiten die Amateure beim HA.LT um einen Landesmeistertitel“, teilte der PSV Hannover mit. „Genannt haben hierfür im Springparcours 35 Paare, von denen sich die Reiter ab 26 Jahren in Verden zum zweiten Mal für die Deutschen Amateurmeisterschaften Springen in Dagobertshausen qualifizieren können.“ Die Nachwuchsreiter springen dagegen bei den Horst-Gebers-Qualifikationstouren der Ponyreiter, Children, Junioren und Jungen Reiter um die vorderen Plätze. Schleifen und Titel werden in Verden aber auch im Dressurviereck vergeben. Um Landesmeister-Ehren wird am Sonntag in der Kür auf S***-Niveau geritten. „Die Zuschauer dürfen sich dabei auf 21 Paare freuen“, teilte der Veranstalter mit. Auch die Amateure ermitteln am Berliner Ring ihren Landesmeister. Darüber hinaus kämpft der Nachwuchs im Viereck um den Sieg. Spannend dürfte es bei den Junioren werden: Sophie Duprée und Ida Luise Niederdorf gehören in Sachen Landesmeisterschaft erneut zu den Favoriten. Ein Wörtchen mitreden möchte bei den Junioren zudem Maja Schnakenberg.

Doch nicht nur die Prüfungen sollen die Besucher unterhalten. Das Jugend-Team des PSV Hannover hat sich zum Beispiel für alle jungen Pferdesportfreunde zwischen sechs und zwölf Jahren die PSV-Kids-Games ausgedacht. Diese finden am Sonnabend von 12 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt zu den Landesmeisterschaften ist vom 11. bis zum 15. Juli frei. Weitere Informationen zum HA.LT sowie die komplette Zeiteinteilung gibt es im Internet unter der Adresse: www.psvhan.de.