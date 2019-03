Der TV Baden will am Sonntag in der Lahofhalle die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga aufrechterhalten. (Björn Hake)

Baden. Das Wörtchen Druck ist eines gewesen, das vor gar nicht allzu langer Zeit ständig in den Mund genommen worden ist, wenn von den Volleyballern des TV Baden die Rede war. Das war insbesondere während der Kellerduelle der 2. Bundesliga Nord gegen Essen und Braunschweig der Fall. Aus diesen beiden Schlüsselspielen haben die Badener nur zwei von sechs Punkten geholt. Die Aufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen, ist dadurch nicht gerade einfacher geworden. Auch nicht nach der jüngsten Niederlage in Bitterfeld-Wolfen. Der Druck ist somit noch immer vorhanden. Das Wort ist aber nicht mehr so präsent bei Trainer Fabio Bartolone. Dennoch müssen die Badener Punkte sammeln, wollen sie auch in der kommenden Saison mit Sicherheit ein Teil des Unterhauses sein. Anfangen wollen sie damit am Sonntag (Anpfiff: 16 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Warnemünde.

„Natürlich ist da immer dieser Druck“, sagt Bartolone. Von diesem wolle man sich nun aber nicht übermannen lassen. Denn klar ist auch: Mit ihren vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer würden sich die TVB-Akteure wohl selbst nur schaden, wenn sie sich zu sehr darauf konzentrieren. Befreit aufspielen, das könnte ein Schlüssel für den Aufsteiger im Abstiegskampf sein. „Unsere jüngsten Spiele waren gut. Das wird auch wieder die Stimmung in unserer Halle sein. Daher werden wir alles geben“, kündigt der Trainer des TV Baden an. „Wir wollen unsere Chancen, die Klasse zu halten, nutzen. Und zwar bis zum Schluss.“ Dass die Badener mit der prekären Lage im Tabellenkeller umgehen können, haben sie unlängst bewiesen. Als Baden im Kellerduell gegen den VV Humann Essen bereits mit 0:2 nach Sätzen zurückgelegen hatte, bäumte sich die Mannschaft auf und feierte noch frenetisch einen 3:2-Erfolg, der die Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrechterhalten hat. Und auch bei der 1:3-Pleite in Bitterfeld-Wolfen überzeugte das Bartolone-Team spielerisch. Es gibt also Gründe, mit Optimismus gegen Warnemünde das blaue Volleyballfeld im Lahof zu betreten.

Und es gibt noch weitere, die Mut machen. „Das Hinspiel in Warnemünde war von uns mehr als in Ordnung“, erinnert sich Fabio Bartolone gerne an die knappe 2:3-Niederlage an der Ostsee. Zudem ist da noch die aktuelle Formkurve des SVW. Die drei jüngsten Spiele verlor der kommende Gast des TV Baden allesamt. Wobei zuletzt beim 0:3 gegen den Ligaprimus CV Mitteldeutschland nichts zu holen war. „Bei Warnemünde lief es zuletzt nicht gut. Das wollen wir ausnutzen“, sagt Fabio Bartolone.

Dass man in den vergangenen Wochen eine „kleine Delle“ bekommen habe, findet auch Christian Hinze. „Leider waren wir in den letzten Spielen nicht mehr so sattelfest“, sagt der Manager des SV Warnemünde. In der Tabelle hat der Klub von der Ostseeküste aber auch nach den drei Niederlagen in Serie nichts mehr zu befürchten. Als Tabellensiebter mit 26 Zählern kann dem SVW im Grunde nichts mehr passieren. Trotzdem wolle man dem Negativlauf am Sonntag mit aller Macht beenden. „Unser Ziel ist natürlich, in Baden zu punkten“, macht Hinze deutlich. „Aber aus dem Hinspiel kennen wir natürlich die Stärken des Gegners.“ Baden sei damals sehr bissig in Warnemünde aufgetreten. „Außerdem soll die Stimmung in Baden ja ziemlich gut sein. Das kennen wir aus unserer eigenen Halle zwar auch, aber auswärts ist das immer noch eine andere Geschichte“, findet der SVW-Manager. „Es wird definitiv ein schwieriges Spiel für uns, wobei Baden in vielen Spielen Lehrgeld zahlen musste. Das ist aber für einen Aufsteiger ganz normal.“

Allzu viel Lehrgeld dürfen die Badener jetzt aber nicht mehr zahlen. Schließlich haben sie nur noch fünf Spiele zu absolvieren. Es sind also nicht mehr allzu viele Chancen übrig, um den Abstiegskampf doch noch erfolgreich zu beenden.