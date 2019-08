Bezirksliga Lüneburg 3: „Ziel muss es sein, an die starke Leistung aus dem Hambergen-Spiel anzuknüpfen, dann sollte es klappen mit einem Heimsieg“, sagt Nils Krüger, Co-Trainer des MTV Riede vor dem Auftritt gegen den SV Pennigbüttel. Krüger stellt sich auf abwartend spielende Gäste ein: „Dafür ist Pennigbüttel seit Jahren bekannt. Sie konzentrieren sich in erster Linie auf ihre Defensive, stehen sehr kompakt. Das müssen wir erstmal knacken." In Sachen Kader gibt es noch einige Fragezeichen. Marcel Grashoff, Thorben Meyer, Luca Johannigmeier und Arne Westermann fallen wohl aus. Dafür steht Tom Zabywalski zur Verfügung.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Riede