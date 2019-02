Auf den Angriff des TSV Bierden, hier mit Kevin Oude Nijhuis, war auch gegen den Oldenburger TB IV Verlass. (Björn Hake)

Verden/Oldenburg. Für die Volleyballer des TSV Bierden und des TV Verden stehen alles entscheidende Spiele an. Beide Teams, die Bierdener in der Landesliga 2, die Verdener in Landesliga 4, haben sich selbst in diese Situationen gebracht. Für die einen geht es um die Spitze, für die anderen um den Klassenerhalt.

Bierdens Truppe steht derzeit auf Rang drei, den sie sich mithilfe des 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)-Auswärtssieges beim Oldenburger TB IV ergattert haben. „In der Ruhe liegt die Kraft“ – dieses Sprichwort war der Schlüssel des Bierdener Erfolges. Die Gäste lagen immer wieder in den Sätzen zurück, ließen sich aber nicht beirren und konnten auf ihre Angriffsstärke vertrauen. „Wir haben ein bisschen gebraucht, aber die Ruhe bewahrt“, betonte Jochen Würdemann. Damit haben sie den Anschluss an das Spitzenduo – Bremen 1860 III (21 Punkte) und TV Baden III (20) – gewahrt. Und nun kommt es zum Endspiel: Am Sonnabend steht das Derby gegen Baden III an. Gewinnt der TSV, ist alles möglich. „Verlieren wir, dann dürfte die Spitze einteilt sein. Wir würden gerne Zweiter oder so werden, aufsteigen würden wir jedoch nicht wollen“, verrät Würdemann.

Für den TV Verden geht es hingegen darum, den drohenden Abstieg zu vermeiden. Die Aussichten sind jedoch nach dem Heimspieltag nicht rosiger geworden. Die Domstädter unterlagen gleich doppelt – 1:3 (19:25, 25:20, 20:25, 16:25) gegen den TB Stöcken und 0:3 (8:25, 15:25, 10:25) gegen den TuS Altwarmbüchen. Vorgestellt hatte sich das der TVV anders, insbesondere in Spiel eins gegen Stöcken. „Nachdem wir den zweiten Satz gewonnen hatten, dachten wir wirklich, dass wir mehr daraus machen könnten“, erzählte Rainer Holzem. Doch er und seine Mitspieler täuschten sich. Ein bisschen Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen und leichtfertige Fehler führten dazu, dass den Verdenern die Lockerheit abhanden ging. Und die fanden sie im zweiten Spiel auch nicht wieder. „Da ging gar nichts mehr. Wir hatten etwas umgestellt und es herrschte Chaos auf dem Feld. Nach dem ersten Satz hatte ich das Gefühl, wir haben uns aufgegeben“, schilderte Holzem. Aufgeben im Kampf um den Klassenerhalt will der TVV aber beileibe nicht. Das kann das Schlusslicht am Sonnabend beim TV Jahn Walsrode, Vorletzter, beweisen. „Verlieren wir, dann war's das wohl.“