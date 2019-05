Kronenberg. Beim CCI3* S in Kronenberg (Niederlande) hat Vielseitigkeitsreiterin Joelle Selenkowitsch mit ihrer Holsteiner Stute Akeby’s Zum Glück den 14. Platz belegt und sich damit ihre erste Drei-Sterne-Platzierung gesichert. Als beste Juniorin startete die Achimerin mit 36,5 Punkten in der Dressur (Rang 26). Mit einer Nullrunde im Springen schob sich die 17-Jährige auf ihrem zwölfjährigen Pferd um elf Plätze nach vorn. In einem schweren Gelände mit unterschiedlichsten Bodenverhältnissen gelang beiden ein fehlerfreier Ritt (19 Sekunden über der Bestzeit). In der Endabrechnung bedeute das Platz 14 und den konnte die jüngste Teilnehmerin des Feldes als vollen Erfolg verbuchen. Nun wartet auf Selenkowitsch Ende Mai der Preis der Besten in Warendorf.