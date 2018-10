Ordnete erfolgreich im Verbund mit seinen Mitspielern das Verdener Spiel im Zentrum gegen Emmendorf: Kapitän Mirco Temp (links). (Björn Hake)

Verden. Ein überaus überzeugender 5:2 (1:1)-Heimsieg über den SV Emmendorf ist den Landesliga-Fußballern des FC Verden 04 gelungen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung kamen die Platzherren nach dem knappen 1:0-Erfolg aus der Vorwoche erstmals in dieser Saison zu zwei Siegen in Folge.

Das Team von Trainer Sascha Lindhorst startete selbstbewusst in die Partie. Den ersten Treffer erzielten dennoch die Gäste. Auf der linken Außenbahn konnte eine Flanke nicht verhindert werden. Im Zentrum warteten Philipp Breves und Bjarne Geils auf das Eingreifen ihres Torhüters. Doch da Stefan Wöhlke auf der Linie blieb, war Torschütze Jan-Georg-Peter Böhringer der Nutznießer und nickte zum 0:1 ein (10.). Die Gastgeber brauchten aber nicht lange, um sich vom Gegentor zu erholen. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand prüfte Nick Zander den gegnerischen Torhüter per Kopfball. Im Anschluss an den folgenden Eckball wurde Steen Burford im letzten Moment abgeblockt (13.). Mit viel Vehemenz sorgte Patrick Zimmermann für den Ausgleich: Nach Pass des agilen Ibrahim Koua ließ Zimmermann seinen Gegenspieler aussteigen und schloss per Linksschuss energisch ab (25.).

Dieser Treffer sorgte für zusätzliche Sicherheit. Die gesamte Mannschaft arbeitete gut gegen den Ball. Im Zentrum ordneten Mirco Temp und Jonathan Schmude im Verbund mit den starken Innenverteidigern Philipp Breves und Aboubacar Bamba das Spiel. Vor dem Pausenpfiff ließen Patrick Zimmermann, der für den verletzten Jonas Austermann eingewechselte Katip Tavan sowie Jonathan Schmude einen weiteren Treffer aus. Der Halbzeitstand war aus Sicht der Gäste sehr schmeichelhaft.

Folgenschwerer Ballverlust

Im zweiten Spielabschnitt dauerte es neun Minuten, ehe sich die Verdener Überlegenheit auch in Toren niederschlug. Jonathan Schmude spielte einen langen Ball auf den rechten Flügel. Dort holte sich Bjarne Geils gleich zwei Mal den Ball zurück, vernaschte seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung und bediente mustergültig Nick Zander, der zum 2:1 einschob (54.). Der FC Verden 04 war nun klar spielbestimmend, verpasste es aber durch Koua (56.), Zander (61.) oder Schmude (66.) das dritte Tor nachzulegen.

Inmitten der stärksten Verdener Phase unterlief Aboubacar Bamba ein folgenschwerer Ballverlust, den er nur mit einem Foulspiel ausbügeln konnte. SV-Kapitän Benjamin Silbermann setzte den Ball an der schlecht postierten Mauer vorbei zum 2:2 in die Maschen (68.). „Er weiß, dass er den Ball mit dem ersten Kontakt klären muss. Wieder führen zwei Fehler zu zwei Gegentoren. Stark aber, wie die gesamte Mannschaft dann zurückgekommen ist“, lobte Sascha Lindhorst die Moral seiner Elf. Nach einer Temp-Flanke und einer Kopfballablage Zimmermanns netzte Katip Tavan zum verdienten 3:2 ein (75.). Die Platzherren boten weiterhin feinen Fußball, ließen Ball und Gegner laufen und belohnten sich mit weiteren Toren. Nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen bediente Ibrahim Koua den einlaufenden Patrick Zimmermann, der mit der Fußspitze das 4:2 erzielte (81.). In der Schlussminute stellte Philipp Breves einmal mehr seine Freistoßkünste unter Beweis. Aus rund 28 Metern jagte der Innenverteidiger das Leder genau in den Torwinkel (90.).

Nach Spielschluss holte Sascha Lindhorst seine Mannschaft zusammen und verteilte viel Lob für einen starken Auftritt. „Die Jungs haben als Team enorm kompakt gestanden. Im Zentrum haben wir nichts zugelassen und immer wieder die Außen mitgenommen. Das war wirklich gut anzusehen“, freute sich der Übungsleiter.