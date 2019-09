Stefan Wöhlke (Björn Hake)

Harsefeld. Im dritten Saisonspiel hat es den FC Verden 04 dann doch erwischt. Nach zwei Siegen zum Auftakt mussten die Landesliga-Fußballer diesmal dem Gegner die Punkte überlassen. Der Klub aus der Reiterstadt unterlag am Sonntagnachmittag beim TuS Harsefeld mit 1:2 (0:1).

Unzufrieden waren die Verdener allerdings nicht. „Wir haben das Fazit gezogen, dass wir nicht schlechter waren. Das war für uns eine Standortbestimmung. Wir wissen, dass wir nicht zu den absoluten Topteams zählen, gehören aber auch nicht zu den Mannschaft, die in der Tabelle weiter unten stehen werden“, bilanzierte Verdens Co-Trainer Andreas Dressler. „Wir hätten schon einen Punkt gehabt. Aber am Ende müssen wir die Niederlage akzeptieren.“

Zu Anfang habe man zu viel Respekt vor den großen Innenverteidigern der Gastgeber gehabt, schilderte Dressler. Hinzu kam doch noch, dass die Verdener Hintermannschaft in der 17. Minute nicht richtig wach war. Nach einem langen Ball tauchte Dennis Osuch vor FC-Keeper Stefan Wöhlke auf und traf zum 1:0. „Das Tor war schon sehenswert“, lobte auch Dressler. Doch Verden kam in der zweiten Halbzeit zurück: Radi Alijan markierte in der 65. Minute den Ausgleich.

„Danach waren wir eigentlich schon alle darauf gepolt, dass wir einen Punkt mit nach Hause nehmen. Mehr wäre aber auch nicht möglich gewesen“, sagte Dressler. Zunächst überstanden die Verdener eine längere Harsefelder Druckphase ohne negative Folgen. Zu einem Teilerfolg sollte es für die Elf von FC-Coach Frank Neubarth dann aber doch nicht reichen. Nachdem Osuch auf seinen Kasten geschossen hatte, musste Stefan Wöhlke den Ball zehn Minuten vor Schluss erneut aus seinem Netz holen. „Das zweite Gegentor ist aus dem Gewusel im Strafraum entstanden“, schilderte Dressler.