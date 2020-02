Fußballplätze und viel Regen: keine gute Kombination. (Tobias Dohr)

Eigentlich hätte der TSV Bassen am Sonntag den SV Vorwärts Hülsen zum ersten Spiel der Fußball-Bezirksliga in 2020 empfangen sollen, doch die Partie wurde bereits jetzt abgesagt. „Der Platz steht unter Wasser. Und es ist ja auch keine Besserung des Wetters in Sicht“, betonte Bassens Abteilungsleiter Adrian Liegmann.