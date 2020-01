Peter-Michael Sagajewski war auch am Montagvormittag noch bester Laune. Kein Wunder: Schließlich hatte er am Wochenende von seiner Mannschaft zwei Spiele geboten bekommen, in den sie vollends überzeugte. Sagajewski, Trainer des Volleyball-Oberligisten TV Baden II, durfte sich in der Lahofhalle über zwei Siege freuen. Der TVB gewann gegen die VG Delmenhorst-Stenum mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:21) sowie gegen den VfL Wildeshausen mit 3:1 (18:25, 27:25, 25:19, 25:17).

Vor allem das erste Match des Tages war für die Badener von großer Bedeutung. Denn gegen Delmenhorst ging es für die Badener darum, den Relegationsrang zu verlassen. Dieses Vorhaben sollte dem Sagajewski-Team gelingen. „Wir haben kein gutes Spiel, aber dennoch dominiert“, fasste Sagajewski die Begegnung kurz und knapp zusammen. „Der Gegner war doch ein wenig gehemmt. Dabei waren wir vorgewarnt, weil Delmenhorst seine beiden letzten Spiele gewonnen hatte.“ Der Erfolg der Badener sollte nun jedoch in keinem Satz in Gefahr geraten. Durch den Sieg hat der TVB mit der VG Delmenhorst-Stenum in der Tabelle die Plätze getauscht.

Im zweiten Spiel standen die Badener erwartungsgemäß einem stärkeren Kontrahenten gegenüber. Und im ersten Satz hatten die Gastgeber auch so ihre Probleme mit den Gästen aus Wildeshausen. Folgerichtig ging der erste Spielabschnitt an den VfL. Das Sagajewski-Team fand jedoch zu seiner Stärke aus dem Delmenhorst-Spiel zurück. Angeführt von zwei ehemaligen Zweitligaspielern des TVB wurde der zweite Satz knapp sowie die beiden folgenden deutlich gewonnen. Leander Schulz als Libero und Alexander Decker als Außenangreifer seien stark aufgetreten, lobte der Coach der Gastgeber: „Zudem hat Han Wong als Zuspieler bis zum Umfallen gearbeitet.“ Der Trainer wollte aber nicht nur dieses Trio loben. Er sei mit der gesamten Mannschaft zufrieden gewesen. „Dass ich daran glaube, der Knoten wird irgendwann platzten, habe ich schon mehrmals gesagt. Und jetzt ist es passiert“, sagte Sagajewski. „Und wir haben unseren Negativ-Heim-Nimbus besiegt.“ Vor dem jüngsten Heimspieltag hatte der TV Baden II vier Partien in der Lahofhalle verloren.

Polster erarbeitet

Nun seien sehr viele Dinge sehr viel besser gelaufen. „Wir hatten während der beiden Spiele etliche Highlights. Aber das jetzt alles gut ist, würde ich noch nicht sagen. Es ist weiterhin eine gefährliche Nummer. Aber wir haben uns jetzt ein gutes Polster zum Relegationsrang erarbeitet“, meinte Sagajewski. Aktuell haben die Badener fünf Punkte mehr auf dem Konto als die Delmenhorster. Beide Teams haben noch vier Begegnungen vor der Brust.

Seine beiden nächsten Spiele trägt der TV Baden II erneut in der eigenen Halle aus. Am 8. Februar kommen der DJK Füchtel Vechta und der TSV Hollern-Twielenfleth in den Lahof. Sagajewski und Co. könnten an diesem Tag den Klassenerhalt endgültig sichern.

TV Baden II: Max Kernebeck, Benjamin Bischoff, Bjarne Schulz, Leander Schulz, Balint Bencsik, Han Wong, Sergej Stanke, Maximilian Schön, Waldemar Peter, David Weiß, Christoph Ehrt