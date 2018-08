Oytens Henrik Müller (rotes Trikot) schoss kurz vor der Pause das 1:1 gegen Lilienthal. (Braunschädel)

Die Meinungen gehen im Fußball häufig auseinander. Das war auch am Sonntag nach dem Bezirksligaspiel zwischen dem TV Oyten und dem SV Lilienthal-Falkenberg nicht anders. Während TVO-Trainer Axel Sammrey von drei verdienten Punkten für seine Mannschaft sprach, hätte Gäste-Coach Manuel Weinrich ein Unentschieden als gerechteres Ergebnis angesehen. Fakt ist: Der TV Oyten hat die Partie mit 3:2 (1:1) gewonnen. Somit haben nun auch die Oytener die ersten drei Punkte der jungen Saison eingefahren.

Daher war es Axel Sammrey nach Spielende auch nicht so wichtig, dass bei seiner Elf nicht alles klappte. "Spielerisch können wir sicherlich noch mehr", sagte er, aber wir hatten eine Unmenge an Chancen. Und das waren auch keine Zufallsprodukte. Die Möglichkeiten waren alle toll rausgespielt." Die erste hundertprozentige Chance hatten die Gastgeber bereits in der neunten Minute. TVO-Torjäger Pascal Döpke tauchte frei vor Gästekeeper Konstantin Gaber auf. Was Döpke dann aber versuchte, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ob er den Ball über Gaber heben wollte, wusste auch Sammrey nicht. Der Ball nahm bei Döpkes Schuss eine sehr seltsame Flugkurve und verpasste das Tor um einige Meter.

Lilienthal brauchte dagegen nur eine Chance, um in Führung zu gehen. Durch einen einzigen Pass wurde die gesamte Abwehr des TVO ausgehebelt. Jules-Bertrand Bingana stand frei vor Oytens Keeper Benjamin Skupin. Bingana lupfte den Ball leicht an und traf (11.). Der TV Oyten zeigte sich danach wenig geschockt, hatte aber auch mächtig Glück, dass er nicht mit 0:2 in Rückstand geriet. Denn in der 27. Spielminute nahm sich Binganga ein Herz und zog aus der Distanz ab. Der Ball klatschte gegen die Latte. Skupin hatte keine Möglichkeit, das Leder zu erreichen.

Sechs Minuten später wurde es laut – und zwar auf der Oytener Bank. Denn Döpke kam im Strafraum zu Fall. Die Platzherren hätten in dieser Situation gerne den Elfmeterpfiff gehört. Dieser blieb aber aus. Der Ausgleich sollte der Sammrey-Elf aber noch gelingen. Nach einem Freistoß von der linken Seite kam Henrik Müller mit dem Kopf an den Ball. Dieser segelte ins lange Eck des Lilienthaler Kastens (44.). "Dass wir so kurz vor der Pause den Ausgleich kassieren, war schon etwas schmeichelhaft", meinte Weinrich.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber vollends das Kommando. Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis der TVO das 2:1 erzielt. Nachdem Ferdi Bezek (58.) noch eine Topchance für Oyten ausgelassen hatte, war es in der 65. Minute so weit: Döpke schoss das 2:1 – unter großer Mithilfe von Gaber. Der ließ den Ball bei Döpkes Schuss aus spitzem Winkel nämlich durch seine Hände rutschen. Kurz vor dem Rückstand hatte zudem Lilienthal die erneute Führung auf dem Fuß. Marvin Buscher hatte Skupin bereits umkurvt, im letzten Moment grätschte Amadinho Kone dem SV-Spieler den Ball aber vom Fuß.

Die Gäste gaben sich auch nach dem zweiten Gegentreffer nicht auf. Der eingewechselte Luca Tom Stel traf zum 2:2 (76.). Für einen Punkt sollte es aber nicht reichen. Denn Döpke war in der 78. Minute erneut zur Stelle und machte das 3:2. Lilienthal packte danach die Brechstange aus – ohne Erfolg. "Fällt das dritte Gegentor nicht so schnell, endet dieses Spiel wahrscheinlich 2:2", meinte Weinrich. Sammreys Fazit: Wir hatten die Mehrzahl an Chancen und haben daher auch verdient das Spiel gewonnen."