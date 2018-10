Mit seinen 36 Jahren gehört Sören Blumenthal (am Ball) zu den älteren Spielern beim TV Oyten und somit auch zu den Leitwölfen. (Björn Hake)

Sören Blumenthal: Unsere Trainer haben uns vor der Saison schon eingebläut, dass wir eine ruhige Saison spielen wollen. Anfangs hat man sich schon gefragt, ob das klappen kann. Auch weil die A-Jugendlichen mittrainieren und man nicht weiß, welcher von den Jungs in den Spielen dabei ist. Nach der Vorbereitung muss ich aber sagen, dass die Abstimmung im Team sehr gut passt. Dass wir aber so gut starten, hat nun wirklich niemand gerechnet. Das kam schon überraschend. Daher ist die Euphorie bei uns in der Mannschaft momentan schon ein bisschen erhöht.

Nein, das auf keinen Fall. Natürlich sind wir froh über den Start, aber jeder weiß, dass das auch nur eine Momentaufnahme ist. Es kommen noch genügend schwere Spiele auf uns zu. Die hatten wir aber auch schon, zum Beispiel die Partie in Spaden. Solch eine Begegnung hätten wir in der vergangenen Saison wahrscheinlich verloren (der TVO gewann in Spaden mit 24:20, Anm. d. Red.).

Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist unser A-Jugendlicher Timo Blau. Für seine jungen Jahre (der Kreisläufer mit Doppelspielrecht ist 18 Jahre alt, Anm. d. Red.) spielt er eine richtig gute 6:0-Deckung. Dazu haben wir noch unsere erfahrenen Björn Steinsträter, Jonas Schoof und Marcel Wrede. Das passt in der Abwehr ganz gut. Zudem haben wir mit Thomas Cordes ja auch noch einen echten Abwehrspezi als Trainer in der Halle. Da bleibt bei den Jungs dann natürlich auch ein bisschen was hängen (lacht). Vergessen darf man aber auch nicht, dass wir gute Torhüter hinter der Abwehr haben.

Ehrlich gesagt, kann ich gar nicht sagen, woran das genau liegt. Aber wir leisten uns schon noch viele technische Fehler. Die Fehlpassquote ist ebenfalls noch recht hoch. Manche Spieler sind in einigen Situationen vielleicht noch zu nervös. Gegen Grambke haben wir zudem viele freie Würfe nicht genutzt. Daher können wir umso glücklicher sein, dass die Defensive so gut steht.

Nein, das würde ich nicht sagen. Aber wie eben schon gesagt: Aufgrund der guten Defensive können wir uns derzeit die Fehlwürfe leisten. Wobei das nicht überheblich klingen soll. Momentan sind wir einfach nur froh, wo wir stehen. Mit Sulingen wartet aber schon bald ein echter Gradmesser auf uns. Gegen Stuhr und Daverden müssen wir auch noch ran. Da kommen noch genügen schwere Brocken. Die jetzige Situation genießen wir aber schon. Dennoch werden wir im Training weiter hart an uns arbeiten.

Die beiden teilen sich die Trainingseinheiten gut auf. Vor allem vermittelt Jürgen Prütt mit seiner Erfahrung sehr viel Ruhe in unseren Spielen. Einige sind doch hin und wieder zu hibbelig. Aber beide Trainer haben einen großen Anteil. Sie bereiten jedes Training und jedes Spiel sehr gut vor. Es findet mit ihnen immer ein reger Austausch statt.

Ich habe da ein bisschen eine geteilte Meinung: Einerseits bin ich Co-Trainer der A-Jugend, andererseits Spieler der Ersten Herren. Bei der A-Jugend könnte es in der Bundesliga sicher besser laufen. Vielleicht liegt es ein wenig an der Doppelbelastung, dass dort erst wenig Punkte geholt worden sind. Aber das gesamte Konzept ist gut, weil ein Rädchen ins andere greift. Und der jetzige Erfolg gibt uns ja auch Recht. Eine Zielsetzung werde ich aber nicht nennen. Denn dann hätten wir ja eine (lacht). Ich fände es persönlich schön, wenn ein paar von den jungen Spielern in Oyten bleiben. Sie werden hier gut ausgebildet. Sollten wir drei, vier oder mehr Spieler halten, könnte aber durchaus etwas Größeres entstehen.

Zur Person

Sören Blumenthal (36)

ist Spieler beim Handball-Landesligisten TV Oyten. Mit dem von Jürgen Prütt und Thomas Cordes trainierten Team hat er einen perfekten Saisonstart hingelegt. Mit 8:0 Punkten führt der TVO die Tabelle an. Gleichzeitig ist er Co-Trainer der männlichen A-Jugend aus Oyten, die ihr zweites Bundesligajahr bestreitet.