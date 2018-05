In Reihen waren die Verdener in Hambergen eher selten zu sehen, zumeist feierten sie die gewonnene Meisterschaft geschlossen in einem Kreis. (Patrick Hilmes)

Hambergen. In der Mitte steht Marcel Kruse und schreit die um ihn herum im Kreis postierten Spieler, Trainer, Verantwortlichen und Freunde des FC Verden 04 an. Der Kapitän der Zweiten stimmt sie besser gesagt an: "Gib mir ein H, gib mir ein U, gib mir ein Meisterschaft, gib mir ein FCV, gibt mir ein M, gib mir ein B, gib mir ein A." Und schon dreht sich der Humba-Feierkreisel der Verdener auf dem Sportplatz in Hambergen (siehe Video auf der Facebook-Seite der VERDENER NACHRICHTEN). Gerade haben die Domstädter die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga perfekt gemacht, und das mit einem 6:2-Sieg beim ärgsten Verfolger, dem FC Hambergen.

Die Zweifel am Titelgewinn waren eh nicht mehr groß, hatte Hambergen doch zuvor gegen Langwedel gepatzt. Die Spannung war demnach bereits im Vorfeld etwas raus. "Für uns war das gegen Hambergen aber nun nicht minder wichtig. Wir wollten nochmals zeigen, dass wir die Nummer eins in der Liga sind, und das hat funktioniert", freute sich nach Abpfiff Verdens Kapitän Mirco Temp. Auch sein Coach Sascha Lindhorst schlug in diese Kerbe: "Ich denke, dass war eindeutig, auch in der Höhe verdient. Für mich war es wichtig, dass wir nicht eine Woche später gegen Wallhöfen die Meisterschaft perfekt machen, sondern direkt gegen Hambergen."

Einzig Lindhorsts Pendant sah das etwas anders: "Wir hatten genauso viele Chancen, Verden hat seine nur eiskalt genutzt. Ich war über weite Strecken mit den fußballerischen Lösungen zufrieden, nur machen wir die Dinger nicht und sehen teils sehr schlecht bei den Gegentoren aus. Sechs Gegentore, das ist eigentlich nicht unsere Art, dafür haben wir uns den denkbar schlechtesten Tag ausgesucht", resümierte Coach Eric Schürhaus. Letztendlich lügt die Tabelle nicht. Die führt mit Abstand der FC Verden 04 an und kehrt damit nach einjähriger Abstinenz wieder in die Landesliga zurück. Im Nachhinein hat der Abstieg in die Bezirksliga sogar Positives bezweckt. "Es kann gut sein, dass uns das Jahr sogar gut getan hat. Gerade, dass wir als Team zusammenwachsen, auch mit dem Trainer, das kommt auch durch den Erfolg", betont Mirco Temp.

So sieht es auch der Top-Torjäger der Liga, Maximilian Schulwitz, der bis dato auf 46 Saisontore kommt. "Ich glaube schon, dass wir besser als letztes Jahr sind, wir sind noch fester zusammengewachsen, auch mental. Manchmal ist ja ein Schritt zurück zwei nach vorne." Genau das gilt es, in der kommenden Saison unter Beweis zu stellen. Sollte das gelingen, dürften in Zukunft weitere Verdener Feierkreisel zu beobachten sein. Bereits in Hambergen wurde neben dem Humba-Kreisel auch der Scooter-Kreisel – das Lied One (always Hardcore) diente als Motivationsstütze in der Saison – vorgeführt.