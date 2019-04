Fabio Bartolone bleibt dem TV Baden in der neuen Saison als Coach erhalten. (Björn Hake)

Als es darauf ankam, bildeten Trainer und Mannschaft ein starkes, fast unschlagbares Team. Und auch in der kommenden Saison können Fabio Bartolone und die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden eine echte Einheit bilden. Denn Trainer Bartolone bleibt. Der Italiener hat nach der erfolgreichen Saison im Unterhaus seinen Vertrag beim TVB um ein weiteres Jahr verlängert (wir berichteten).

Dass nun die Einigung erzielt wurde, hat bei Badens Manager Peter-Michael Sagajewski viel Freude ausgelöst. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Sagajewski, dass die Verlängerung des Arbeitspapiers keine Selbstverständlichkeit gewesen sei. „Wir haben in viele Richtungen überlegt. Der Entscheidungsprozess hat daher ein bisschen gedauert“, erklärte Sagajewski. „Vergangene Woche haben wir dann aber alles endgültig festgezurrt, nachdem wir eine intensive Rück- und Vorwärtsbetrachtung gemacht haben.“ Dazu gehörte auch ein Gespräch zwischen dem Trainer und seinen Spielern.

Und mit diesen hat Fabio Bartolone bekanntlich eine sehr anstrengende Saison durchgemacht. Nach einer sehr guten Hinrunde verlor der TV Baden zu Jahresbeginn vier Spiele in Folge. Den Abschluss der Negativserie bildete die 0:3-Niederlage beim USC Braunschweig. Der Aufsteiger steckte tief im Existenzkampf in der 2. Bundesliga Nord. Doch diese Partie änderte einiges beim TVB. Trainer und Spieler rückten zusehends enger zusammen.

Auch der Coach entwickelt sich

„In dieser Situation hat vieles gut zusammengepasst, sonst gewinnt man nicht solch ein Spiel wie gegen den Meister Mitteldeutschland oder dreht ein 0:2 gegen Essen in einen Sieg“, sagte Sagajewski. Und auch das Saisonfinale beim Moerser SC zeigte die Stärken, die Bartolone und seine Spieler im Laufe der Rückrunde entwickelt hatten. Nach einem erfolgreichen Fünfsatzkrimi feierte der TVB in letzter Sekunde den Klassenerhalt.

Das war für den Trainer von Beginn an das große Ziel. „Und das haben wir erreicht. Es war eine sehr schöne Saison“, sagte Bartolone. „Ich habe zwar auch andere Angebote gehabt, für mich stand aber fest, dass ich in Baden bleiben möchte. Das hat auch viel mit der menschlichen Seite zu tun. Wir hatten unsere schwierigen Momente, was ganz normal ist. Aber die Kommunikation mit dem Team war immer hervorragend.“

Während des harten Abstiegskampfes habe sich auch Bartolone positiv entwickelt, meinte Sagajewski: „Fabio hat es im Laufe der Saison immer besser verstanden, wie er die Mannschaft durch Brandungsphasen führen muss. Er hat gelernt, die Mannschaft auch mal machen zu lassen und sie nicht immer an der kurzen Leine zu halten.“ Der Manager verglich das Verhältnis ein wenig mit einem Reiter und seinem Pferd. „Ein gutes Dressurpferd benötigt ebenfalls nur eine lockere Führung. Mit Fabio behalten wir einen sehr positiven Menschen.“ Und eben einen Trainer, der das Team in den richtigen Momenten zu motivieren wusste. Sagajewski: „Und das wollte ich nicht kaputt machen. Jetzt haben wir weiterhin unseren Fels in der Brandung, müssen diesen aber noch weiter ergänzen.“

Denn ein paar Veränderungen innerhalb des Teams wird es im Sommer geben. Mit Kapitän Stefan Baum verlässt das Team ein echter Leitwolf, zudem schließt sich laut Sagajewski der junge Leander Schulz dem TV Baden II an. „Zudem gibt es noch einen weiteren Wackelkandidaten“, sagte Sagajewski. Aus der eigenen zweiten Mannschaft wird hingegen Simon Bischoff zum Zweitligateam stoßen. „Er will diesen Schritt jetzt gehen“, freute sich der Manager.