Die Morsumerin Maren Thalmann (links) bestätigte einmal mehr, dass Peine ein gutes Pflaster für sie ist. Das galt auch für den Armsener Christian Siedlitzki (rechts), der sich in guter Form für die bevorstehende EM sieht. (FR)

750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen – diese Distanzen galt es vor Kurzem für Maren Thalmann und Christian Siedlitzki zu bewältigen. Die Morsumerin und der Armsener nahmen beide am Peiner Triathlon teil. Und das Resümee: Beide waren mit ihren Ergebnissen bestens zufrieden.

„Ich freue mich riesig darüber, dass mir das bei der großen Konkurrenz in meiner Altersklasse gelungen ist. Auch das Laufen klappte schon besser als noch zuvor in Oyten.“ Dieses Zitat stammt von Maren Thalmann und mit „das“ meinte sie ihren 13. Gesamtrang und Platz zwei in ihrer Altersklasse W50.

Erstmals ohne Neoprenanzug

Los ging es mit dem Sprung in den Eixer See. Für Thalmann und auch für Siedlitzki bedeutete die Wassertemperatur von über 22 Grad, dass erstmals in dieser Saison der Neoprenanzug verboten war. Für Thalmann ein Vorteil, schwimmt sie doch eh lieber ohne den Anzug aus Kautschuk. Da sie sich zudem noch per Rad weiter im Ranking verbesserte, wechselte Thalmann als Führende ihrer Altersklasse zur Laufstrecke, die zwei Runden à 2,5 Kilometer beinhaltete. Ihre Formkurve beim Laufen zeigt zwar nach oben, bei Kilometer drei musste sie dennoch eine Konkurrentin passieren lassen. Auf die Dritte ihrer Altersklasse hatte die Morsumerin aber immer noch vier Minuten Vorsprung und überquerte die Ziellinie glücklich. „Peine liegt mir einfach. Früher wurden dort die Deutschen Meisterschaften der Altersklassen durchgeführt. Da habe ich wohl noch so viele positive Erinnerungen dran, dass es hier immer so gut läuft", freute sich Thalmann.

Das galt auch für Christian Siedlitzki, der sich für die bevorstehende Europameisterschaft im Duathlon (30. Juni) und Aquathlon (5. Juli) in guter Form sieht. „Der letzte Formtest ist mehr als gelungen“, bewertete er seine Leistung in Peine. Einmal mehr nahm er zunächst aber etwas weiter hinten Platz. Nach dem Schwimmen hatte er bereits einen Rückstand von 2:12 Minuten auf die Spitze. Doch schon beim Wechsel aufs Rad machte Siedlitzki Boden gut und führte das auch auf dem flachen Rundkurs fort.

Mit dem zweitbesten Radsplit im Wettbewerb verbesserte er sich auf den vierten Gesamtrang. Nun folgte seine Stärke, das Laufen. Der Österreicher machte noch zwei weitere Plätze gut und lief damit als Gesamt-Zweiter ein. Siedlitzkis Zeit lautete 1:06:24 Stunden, einzig der 34 Jahre jüngere Dominique Horlbeck (Tri Lizards) war in 1:04:44 Stunden schneller. Im Klassement seiner Altersklasse bedeutete das entsprechend Platz eins. Und das deutlichst überlegen, hatte Siedlitzki doch rund zehn Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. „Nun heißt es, die Form bis zur EM zu konservieren“, betonte Christian Siedlitzki.