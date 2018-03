Der TSV Bierden, hier mit Hanno Stumpf (links), und der TSV Ottersberg II, hier mit Rizgar Kadah, sind mächtig ins Straucheln gekommen, zieren beide Mannschaften doch mit Abstand das Tabellenende. (Hake)

Landkreis Verden. Ein spukendes Wesen, das Furcht verbreitet – damit assoziiert die Allgemeinheit einen Geist, ein Gespenst. Und genau ein solches Wesen treibt auch wieder sein Unwesen in der Fußball-Kreisliga Verden. Es ist ein spezielles, mit dem Namen Abstiegsgespenst.

Und die meiste Angst vor ihm haben der TSV Bierden und der TSV Ottersberg II, denn beide Mannschaften sind kaum noch zu retten. Bierdens Abstand auf das rettende Ufer ist riesengroß, und auch an der Wümme ist die Euphorie gedämpft. Trainer Hartmut Schwolow zog in der Winterpause die Reißleine und trat im Einvernehmen zurück. Für ihn sprang Markus Bremermann aus dem Vorstand als Interimslösung ein. Dörverden, Uesen und Hönisch haben noch die besten Voraussetzungen für eine sorgenfreie Frühjahrsrunde.

TSV Dörverden

Kehren der Liga quasi den Rücken: Der Fokus beim TSV Uesen liegt jetzt eher auf der Pokalrunde, da in der Liga ein Platz im Niemandsland der Tabelle eingenommen wird. (FOTOS: Björn Hake)

Der TSV Dörverden führt die untere Tabellenregion an. Die Mannschaft von Nils Pohlner muss sich mit ihrem ausgeglichenen Punktekonto von sieben Siegen und sieben Niederlagen keine großen Sorgen machen, noch nach unten abzurutschen. Für Spielertrainer Pohlner gilt es, den für sein Team guten Platz sieben zu behaupten. Personell hat es beim Team aus dem Südkreis keine nennenswerten Veränderungen gegeben.

TSV Uesen

Beim TSV Uesen ist nach der verkorksten Herbstserie die Saison quasi gelaufen. Im Vordergrund steht für Trainer Lars Krooß daher die Pokalrunde, in der die Mannschaft am Ostermontag im Halbfinale Heimrecht gegen Verdens Zweite hat. Zwei Siege fehlen demnach noch zur erfolgreichen Titelverteidigung. Zudem hat sich Krooß, der noch kein Gespräch über eine Vertragsverlängerung geführt hat, zum Ziel gesetzt, mehrere Spieler aus der eigenen A-Jugend einzubauen. „Unsere Youngster sollen Spielanteile bekommen, um Erfahrungen zu sammeln“, betont Krooß. Auf Tom-Luca Scholz und Lars Cordes kann Uesens Trainer dabei nicht mehr bauen, die beiden Stammkräfte fallen aus beruflichen Gründen aus. Dafür ist Florian Stechow wieder fest dabei, und Mirco Duhn sowie Kevin Cordes sollen nach ihren Kreuzbandrissen wieder im Kader integriert werden.

TSV Lohberg

Henrik Dreyer erwischte mit seinem TSV Lohberg dank zweier Siege einen blendenden Start in die Serie. Doch anschließend rutschte das Team ab und fand sich schlussendlich im unteren Tabellenmittelfeld wieder. „Unser Ziel lautet nach wie vor, den Klassenerhalt zu schaffen. Alles andere spielt keine Rolle. Wir wollen es aber nicht so spannend machen wie im vergangenen Jahr“, sagt Dreyer, der mit Tamim Mohammadi einen Weggang zu beklagen hat. Nach Auslandsaufenthalt kehrten aber Fynn Bohlmann und Samir Qasim zurück. „Ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben“, vermutet Dreyer, der zum Rückrundenstart mit seinen Schützlingen beim Spitzenreiter TSV Achim antreten muss.

SV Hönisch

Nach sechs Spieltagen sah der SV Hönisch wie ein sicherer Absteiger aus. Die Mannschaft von Ricardo Seidel hatte nicht einen einzigen Zähler auf dem Konto. Doch die Seidel-Elf fing und steigerte sich. Das Resultat: ein einstelliger Tabellenplatz, den es nun zu behaupten gilt. Der SVH hat zudem erst 13 Partien ausgetragen und könnte, Siege in den drei Nachholspielen vorausgesetzt, sogar noch zur Spitzengruppe aufschließen.

TV Oyten II

Coach Abdoul Bouba hört aus beruflichen Gründen beim TV Oyten II nach dieser Saison auf. Er hat die Elf in der vergangenen Spielzeit zum Aufstieg verholfen und will nun den Klassenverbleib erreichen. Wer für Bouba zukünftig an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. Ein bereits vorgestellter Kandidat hat es sich anders überlegt und in dieser Woche abgesagt. Nun ist der Vorstand wieder auf der Suche. In der Winterpause holten die Oytener mit Enrico Grüpmeier aus Achim einen starken Offensivmann sowie Samethan Akkurt und Lukas Becker, die in der Vergangenheit bereits für die Blau-Roten aufliefen.

TSV Dauelsen

Der Coach des TSV Dauelsen hatte in dieser Serie einige Tiefen zu verkraften – 0:8-Pleite in Dörverden Anfang September, 1:7 auf eigenem Platz gegen Achim drei Wochen später, zuletzt vier Pleiten in Folge. Damit findet sich das Team von Ralf Müller im Tabellenkeller wieder. Taktiker Müller weiß, dass in dieser Spielzeit einzig der Klassenverbleib zählt. „Wir wollen in der Kreisliga bleiben“, betont der Coach, der weder einen Weggang zu beklagen hat, noch sich über einen Zugang freuen darf. Ob Müller auch in der kommenden Saison am Bettenbruch als Trainer arbeitet, steht derweil noch nicht fest.

TSV Ottersberg II

Bei den Wümmekickern lief zuletzt wenig rund: Die Erste und die Zweite Herren überwinterten jeweils als Vorletzter ihrer Klasse. Trainer Hartmut Schwolow beklagte immer wieder große Personalnot und wenig Trainingsfleiß. Die Konsequenz: Er stellte in der Winterpause sein Amt zur Verfügung, und es kam zur einvernehmlichen Trennung. Einmal mehr springt Markus Bremermann in die Bresche. Er will versuchen, das Team vor dem Sturz in die 1. Kreisklasse zu bewahren. Ob ihm das gelingt, erscheint jedoch fraglich, denn nicht nur der Rückstand auf den rettenden zwölften Platz ist mit sechs Punkten groß, auch hat sich das Personal nicht verändert. „Es wird eine schwierige Saison“, weiß Bremermann.

TSV Bierden

Beim Schlusslicht TSV Bierden wird weiter auf den Klassenerhalt gesetzt. Trainer Andreas Krtschal hat mit seinem Team nur eines der bislang 14 absolvierten Saisonspiele gewonnen – der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits satte zwölf Punkte. Dem Coach wurde dennoch das Vertrauen ausgesprochen. Er bleibt im Amt und will jetzt mit seinem vorhandenen Kader das Unmögliche doch noch möglich machen. „Unsere Mannschaft hatte zuletzt gute Leistungen gezeigt, nur zu oft mit viel Pech oder durch unglückliche Entscheidungen der Schiedsrichter verloren. Den Kopf werden wir nicht in den Sand stecken und weiter um jeden Zähler kämpfen“, gibt sich Krtschal zuversichtlich.