Zunächst war der Einsatz von Arne Zschorlich (links) fraglich, dann traf er für Achim fünfmal. (Björn Hake)

Schwanewede. Nicht den Kontakt zur Spitze verlieren. Darum ging es für die Landesliga-Handballer der SG Achim/Baden II im Auswärtsspiel bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II. Das Vorhaben gelang: Mit einem 32:27 (20:15)-Erfolg hat die Sieben von Trainer Florian Schacht Rang vier in der Tabelle behauptet. Durch den Erfolg bleibt Achims Zweitvertretung mit nummehr 17:7 Punkten in Schlagdistanz zur HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Oldenburg führt die Tabelle mit 23:5 Zählern an.

Beim Rangelften legten die Gäste einen waschechten Start-Ziel-Sieg hin. In Minute zwölf hatten die Weserstädter das 1:0 durch Marc Schwittek auf vier Treffer ausgebaut. Sören Meier hieß der Torschütze zum 8:4. Für den Halbzeitstand zeichnete der junge Hannes Zilz verantwortlich, er traf zum 15:10. Im Grunde, erläuterte Florian Schacht, sei der Sieg seiner Mannschaft zu keinem Zeitpunkt der Partie gefährdet gewesen. Man habe auch in der Breite überzeugt, sagte der in Oyten wohnende Trainer der Spielgemeinschaft. Bis auf Kevin Albers trugen sich aufseiten der SG alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Am häufigsten trafen Ole Jacobsen und Arne Zschorlich, dessen Einsatz aufgrund einer Verletzung am Daumen lange auf der Kippe gestanden hatte. Beide Akteure waren je fünfmal aus dem Feld heraus erfolgreich.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Florian Schacht mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft. Gegen Schwanewedes Florian Fronz (14 Tore) hätten seine Spieler zu passiv agiert. „Da waren wir das eine oder andere Mal zu spät dran“, kritisierte Schacht. Der letzten Treffer für die Achimer ging auf das Konto von Lennart Block – 90 Sekunden vor dem Ende traf der Außenspieler zum 32:25.