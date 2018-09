Bülent Kaksi ist von einer sorgenfreien Saison seines Teams überzeugt. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Der 1.FC Rot-Weiß Achim wird vorerst auf den 19 Jahre alten Mustafa Kaya, Zugang von OT Bremen II, verzichten: Zu groß ist das Risiko, mögliche Punkte durch seinen Einsatz zu gefährden. Denn momentan scheint es so, als verfüge Kaya über keine gültige Spielberechtigung. Deshalb werden den Rot-Weißen wohl auch noch nachträglich die drei Zähler vom 4:1-Sieg bei der TSG Wörpedorf-Grasberg aberkannt. „Die endgültige Entscheidung steht noch aus. Wir gehen aber davon aus, dass wir die Punkte abgeben müssen. Das ist blöd gelaufen“, meint Achims Trainer Bülent Kaksi, der jedoch auch an die positiven Auswirkungen des Ungeschicks glaubt. „Wir ziehen unser Ding durch, werden den Kopf nicht hängen lassen. Die Jungs sind heiß darauf, das nächste Spiel zu gewinnen.“ Gleichzeitig ist der ehemalige Fußballer des TB Uphusen nach wie vor komplett von einer sorgenfreien Saison überzeugt. „Wir werden nichts mit dem Abstieg zutun haben“, prognostiziert der Trainer des Aufsteigers und hofft, dies auch am Sonntag mit einer entsprechenden Leistung untermauern zu können: „Der Gegner ist zweitrangig: Wir wollen gewinnen.“

Mit dem TV Oyten erwartet Achim einen Gegner im Heimspiel, der mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie kommt. Dieses Selbstvertrauen möchte der TVO auch im Derby auf den Platz bringen. „Achim kann gerne versuchen, uns zu besiegen. Die Erfolge geben uns eine breite Brust. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt TVO-Trainer Axel Sammrey.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Bierden