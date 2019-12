Wer den MTV Riede in der Bezirksliga-Tabelle finden will, muss wie Riedes Spartenleiter Frank Lindenberg nach unten blicken. (Focke Strangmann)

Frank Lindenberg: Ja, das ist kein schönes Gefühl. Die Tabellensituation ist so, dass wir da absolut nicht zufrieden sind. Das hätten wir natürlich gerne vermieden, gerne noch Punkte in Pennigbüttel mitgenommen. Durch individuelle Fehler im Abwehr- und Mittelfeldbereich haben wir das Spiel aber verloren.

Wir hatten viele verletzte Spieler in der Halbserie – vom Nasenbeinbruch bis zum Syndesmosebandriss. Das ist sicher ein Grund, wir mussten ja sogar unseren Ersatztorwart Jannik Schumacher im Feld einsetzen. Es liegt aber auch an der Trainingsbeteiligung, die natürlich nicht optimal sein kann, wenn teilweise 13 von 22 Mann angeschlagen sind.

Man muss sehen, dass wir in Pennigbüttel auch noch viele angeschlagene Spieler wie Torben Maass, Torben Meyer und Hendrik Meyer auf dem Platz hatten. Sie konnten wenig trainieren in der letzten Zeit und nicht die Leistung abrufen. Deshalb sind wir auch froh, jetzt sechs Wochen Pause zu haben. Im neuen Jahr werden wir eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen haben.

Da kann man keinen rausnehmen. Wir haben alle eine Teilschuld und wissen alle, dass wir Fehler gemacht haben. Marc vielleicht bei der Ansprache, ich bin da nicht bei jeder dabei. Die Spieler haben vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt und das Spartenteam hätte vielleicht früher auf die Verletzungsmisere reagieren müssen, die Mannschaft vielleicht mehr in die Pflicht nehmen müssen. Da würde ich keine Gewichtung vornehmen.

Ich sage mal so: Wir werden das in den nächsten Tagen analysieren, der Vorstand gemeinsam mit dem Trainer, der sich auch Gedanken macht und der sehr geknickt ist. Es ist aber nicht so, dass wir den Beschluss gefasst haben und entschieden haben, dass wir mit Marc nicht weitermachen. Die Entscheidung fällt zeitnah, dabei kommt es auch auf Marc an. Wir hatten eigentlich eine lange Zusammenarbeit mit ihm vor, aber es ist uns wichtig, wie er das sieht? Sieht er sich selbst als der Mann, der den Karren aus dem Dreck zieht? Hat er ein Konzept, eine Idee, wie es wieder aufwärts gehen soll? Oder sagt er: Ich setze ein Signal, neue Reizpunkte, indem ich nicht weitermache. Davon gehe ich aktuell aber nicht aus, weil wir bei einem Telefonat zuletzt schon überlegt haben, welche Spieler wir für die neue Saison ansprechen.

Erst einmal nehmen wir uns noch die Woche für die Analyse. Sobald wir wissen, wie es weitergeht, informieren wir darüber natürlich. Im Falle einer Trennung würde es dann aber eine schnelle Lösung geben, voraussichtlich eine interne. Unser Bestreben wäre es, eine langfristige Lösung zu finden – alles andere ist nicht zielführend.

Wenn du zur Winterpause auf dem letzten Platz stehst, dann ist die Gefahr eines Abstiegs da. Es ist ein schwerer Gang, aber wir haben das Spielerpotenzial, die Klasse zu halten. Die Überzeugung besitze ich immer noch. Wir verfallen nicht in Panik, sind noch nicht abgestiegen – der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist noch nicht so groß. Wenn wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen können und alle fit sind, dann werden wir die Punkte holen und vielleicht sogar noch den Sprung ins Mittelfeld schaffen.

Luca Johanningmeier hat das vorne ganz gut gemacht, aber er spielt eigentlich im Mittelfeld. Natürlich ist es etwas anderes, wenn ein Stürmer vorne steht. Mit Marvin können wir in dieser Saison wohl aber nicht mehr rechnen, in der vergangenen Saison konnte er aber auch nicht immer komplett spielen. Da konnten wir das aber anders kompensieren, unter anderem mit Kai Schumacher und meinem Sohn Marc, der zwölf Tore gemacht hat. Der Ausfall der Stürmer tut aber natürlich weh, wenn Führungsspieler wegbrechen, nicht hundert Prozent fit sind und nicht die beste Leistung zeigen.

Es ist wichtig, dass sich die Spieler fachliche Hilfe holen, mithilfe von Physiotherapie, Arztbesuchen und Massagen wieder in Schuss kommen und wieder starten können. Sie müssen in der Vorbereitung unwahrscheinlich viel Gas geben. Wir erwarten vollen Einsatz, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben.

Ja, im Januar stößt mit Hannes Wypior ein Offensivspieler hinzu. Er ist ein Arzt, der nach Bremen gezogen und 30 Jahre jung ist. Sonst wird es keine weiteren Neuzugänge geben. Es steigt aber auch Stürmer Dennis Weigel wieder ins Training ein, der sich vor Saisonbeginn einen Kreuzbandanriss zugezogen hat. Außerdem haben wir vorne auch mit Lennart eine Option mehr.

Natürlich ist es unser Ziel, in das elfte Bezirksliga-Jahr zu gehen. Aber wenn es der Teufel will und es kommt so, dann geht es beim MTV Riede auch weiter. Altersbedingt verlieren wir sowieso den einen oder anderen, den einen oder anderen würde ich aber auch in die Pflicht nehmen.

Zur Person

Frank Lindenberg (52)

Der aktuelle Spartenleiter des Fußball-Bezirksligisten MTV Riede ist seit 1999 im Verein aktiv. Unter anderem trainierte er zuvor die Zweitvertretung des Klubs, fungierte als Jugendleiter und zwischenzeitlich ebenso als Co-Trainer der ersten Mannschaft.