Matthias Brandt war früher ein großer Publikumsliebling der SG Achim/Baden. Er hat die Playoffs mit dem Team hautnah miterlebt. (Kosak)

Die Playoffs – im Eishockey werden sie als die „geilste Zeit“ bezeichnet. In diesem Jahr wurde die Entscheidungsrunde in der Deutschen Eishockeyliga wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt. Die „geilste Zeit“ hat es einst auch in der Handball-Regionalliga – bis 2010 die dritthöchste Spielklasse in Deutschland – für einige Jahre gegeben. Mittendrin waren damals der TSV Verden und die SG Achim/Baden. In zwei Spielzeiten standen die beiden Klubs gemeinsam in den Playoffs.

Die Achimer haben im Frühjahr 1995 ein echtes Wechselbad der Gefühle durchmachen müssen. Die damals noch recht junge Spielgemeinschaft der beiden Handball-Abteilungen des TSV Achim und TV Baden spielte gerade ihre erste Saison in der Regionalliga Nord. Als Neuling war das Saisonziel von vornherein klar: Die SG Achim/Baden wollte nichts anderes als den Klassenerhalt. Lange Zeit steckte das Team auch im Abstiegskampf. Doch gegen Ende der Saison – nachdem der Verbleib in der Regionalliga gesichert worden war – kristallisierte sich langsam heraus, dass die Achimer auch einen Platz unter den besten Acht erreichen können, und somit das Ticket für die Playoffs lösen würden.

Und so kam es dann auch. In der Abschlusstabelle belegte die SG Achim/Baden, nachdem aus den letzten drei Spielen 4:2 Punkte geholt worden waren, den siebten Rang. Matthias Brandt kann sich noch gut an diese Zeit erinnern – und der frühere Leistungsträger und Publikumsliebling der Achimer macht es äußerst gerne. „Für uns war das ja damals die SG-Neuzeit. Wir haben einen für uns großen Erfolg nach dem anderem eingefahren“, sagt Brandt. „Es waren ja so ein bisschen die jungen und wilden Jahre für den Verein.“

Von den Zuschauern getragen

Als die SG Achim/Baden den Sprung in die Playoffs schaffte, waren seit der Gründung der Spielgemeinschaft gerade einmal drei Jahre vergangen. „Wir hatten eine gute Mischung aus Spielern aus Achim und Baden. Zudem wurden wir regelrecht von den Zuschauern getragen“, erzählt Brandt, der in der Handballszene von allen eigentlich nur „Matze“ genannt wird. Die Achimer spielten in ihrer ersten Regionalliga-Saison sowohl in der Gymnasiumhalle als auch im Lahof. Die Halle in Baden platzte bei den Heimspielen fast immer aus allen Nähten.

Das einzige Playoff-Heimspiel, dass die SG Achim/Baden in ihrer Premieren-Saison in der dritthöchsten Spielklasse vor den eigenen Fans absolvierte, wurde jedoch in Achim ausgetragen. Gegner war im Viertelfinale, das wie die beiden anschließenden Runden im Best-of-three-Modus ausgespielt wurde, der TV Grambke Bremen. „Auf deren Seite waren schon ein paar Persönlichkeiten“, erinnert sich Brandt. Die Bremer waren für den Neuling eine Nummer zu groß. Nach zwei Partien war die Serie beendet. Grambke besiegte Achim mit 24:19 und 27:19.

Trotzdem: Der Modus Playoff, in dem man sich binnen kurzer Zeit mehrmals mit dem gleichen Kontrahenten misst, habe ihn schon Freude bereitet, meinte Brandt. „Und wir haben insgesamt ja auch eine ordentliche Saison gespielt. Ich verbinde sie mit einem ganz bunten Blumenstrauß an Erinnerungen – sowohl die sportlichen als auch das Drumherum.“

Noch ein wenig größer seien für Brandt im ersten Regionalliga-Jahr die beiden Derbys gegen den TSV Verden gewesen. Damals gewannen die Verdener beide Vergleiche, in denen es auch um jede Menge Prestige gegangen war. In der Abschlusstabelle belegte der TSV Rang sechs und verteidigte somit seinen Status als die Nummer eins im Handballkreis Verden. „In unserer zweiten Saison haben wir Verden dann aber besiegt“, erinnert sich Brandt.

Zuvor traf der TSV Verden im Viertelfinale der Saison 1994/1995 aber auf den Oldenburger TB. Viel fehlte den Verdenern nicht und sie hätten das Halbfinal-Ticket gelöst. Nachdem beide Teams jeweils nach Verlängerung ein Spiel für sich entschieden hatten – Verden gewann mit 25:23, Oldenburg mit 28:25 – unterlag der TSV im Entscheidungsspiel mit 18:19.

Eine Saison später erreichten der TSV Verden und die SG Achim/Baden erneut beide die Playoffs. Wieder kam für beide Teams das Aus im Viertelfinale. Verden unterlag dem FSV Magdeburg und zog sich danach aus der Regionalliga in die Oberliga zurück. Die Achimer erreichten gegen Eintracht Hildesheim das Entscheidungsspiel, mussten sich dann aber doch geschlagen geben. „Weil wir gegen Hildesheim drei Spiele gemacht haben, war diese Serie noch geiler als die gegen Grambke“, sagt Brandt auch noch viele Jahre später mit voller Begeisterung in der Stimme.

Während die Verdener aus der Regionalliga verschwanden, packten die Achimer auch in den beiden folgenden Spielzeiten die erste Playoff-Runde. Im Jahr 1997 schieden sie gegen den PSV Wilhemshaven, 1998 hieß die Endstation ein weiteres Mal Eintracht Hildesheim. Dass die SG Achim/Baden in den vier Jahren nicht einmal das Viertelfinale überstanden hat, sei im Grunde nicht schlimm gewesen, findet Matthias Brandt heute: „Es war ja auch nie unser großes Ziel, in den Playoffs weit kommen zu müssen. Zumal wir immer auf Mannschaften in der ersten Runde trafen, die in der Tabelle besser platziert waren.“

Nach der Saison 1997/1998 wurde der Playoff-Modus in der Regionalliga abgeschafft und auch bei der SG ging eine Ära zu Ende: Matthias Brandt verließ den Klub und schloss sich dem VfL Fredenbeck an. Später kehrte er aber zu seinem Heimatverein zurück und spielte mit der SG auch in der 2. Bundesliga. Dies war – wie die Playoffs in der Regionalliga – für Matthias Brandt und Co. erneut eine „geile Zeit“.