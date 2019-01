Tritt an, um seinen Vorjahrestitel im Großen Preis zu verteidigen: Christopher Kläsener vom ZRFV Dorsten. (Björn Hake)

Verden. Das neue Jahr ist gerade aus den Startlöchern gekommen, da ist es traditionell wieder Zeit für eine Runde Reitsport. Die Verdinale steht an und feiert bereits seine 44. Auflage. Und einmal mehr wartet das Reitsportturnier mit einer Mischung aus Wettkampf, Zucht und Show auf. Präsentiert wird von den Veranstaltern – Rennverein Verden und Reitverein Graf von Schmettow – in der Verdener Niedersachsenhalle die gesamte Breite des Sports.

Los geht es mit dem viertägigen Treiben am Donnerstag. Und der Eröffnungstag steht ganz im Zeichen der Nachwuchs-Dressurreiter und der Zucht. Damit stehen die Neuerungen gleich an Tag eins an. Dies sind die ausgeschriebenen Dressurprüfungen für Junioren und Junge Reiter. Mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse L**, einer Pony-Dressurprüfung derselben Klasse sowie einer M**-Dressurprüfung wurde Tag eins sportlich neu aufgesetzt. Am Abend treffen sich Hengsthalter und Pferdezüchter anlässlich der großen Hengstpräsentation „Hengste und Highlights“. Ab 17 Uhr können die teilnehmenden Hengste auf der Stallgasse begutachtet werden, ehe ab 19 Uhr die rund 40 Hengste aus Dressur, Springen und Vielseitigkeit in der Verdener Niedersachsenhalle präsentiert werden.

Das Highlight am Freitag wird am Abend der dritte Showwettkampf der Reitvereine sein. Eine Prominentenjury wird festlegen, welches Team am Ende den Sieg mit nach Hause tragen wird. Auch das Publikum kann an diesem Abend einen Gewinner küren: Über eine Lautstärkemessung wird der Publikumssieger ermittelt. „Von ruhigeren Schaubildern, die das Publikum verzaubert haben, bis hin zu actionreichen Nummern hatten wir in den vergangenen Jahren ein buntes Programm quer durch alle Facetten des Reitsports. Wir sind schon sehr gespannt, was die Vereine auf die Beine stellen“, betont Turnierleiter Kurt-Henning Meyer. Neu in diesem Jahr: Erstmals durften sich alle Reitvereine aus den Pferdesportverbänden Hannover, Weser-Ems und Bremen anmelden.

Erneut spätes Indoor Speed Derby

Doch der Freitag besteht nicht nur aus dem Showwettkampf: Tagsüber geht es sportlich ebenfalls hoch her, stehen doch die ersten Qualifikationsprüfungen der Youngster und der Großen Tour an. Auf hohem Niveau geht es am Sonnabend neben den zweiten Qualifikationsrunden vor allem bei der Dressur weiter. So steht ab 12.30 der Kurz Grand Prix der Klasse S*** auf dem Programm, ehe ab 20 Uhr die Kür folgt. Anschließend geht es nicht nur in der Niedersachsenhalle hoch her, sondern auch in der Abreitehalle. Einmal mehr gehen die Reiter auf Tempojagd beim Indoor Speed Derby, das die Sportler und Pferde über natürliche Hindernisse in beiden Hallen führt. Doch wie in den vergangenen Jahren auch: Die späte Startzeit dürfte einigen Reitern nicht schmecken. Insbesondere denen nicht, die den Fokus auf den Sonntag legen.

Der finale Tag wartet mit vier Springprüfungen auf. Los geht es bereits um 8 Uhr mit einer Prüfung der Klasse S*, ehe kurz vor Mittagsstunde das Youngster-Finale ansteht. Und ab 15 Uhr steht der traditionelle Abschluss des Turniers an. Dann wird der Nachfolger von Christopher Kläsener (ZRFV Dorsten) gesucht, der sich im Vorjahr den Sieg im Großen Preis schnappte. Beerben kann er sich auch selbst, denn sein Name taucht erneut in der Nennungsliste auf. Etwas dagegen dürften insbesondere die Lokalmatadoren wie Harm Lahde, die Schwestern Mylene und Julie Mynou Diederichsmeier oder etwa Oliver Ross und Stephan Dubsky (allesamt RV Aller-Weser) haben.

"Wir denken, dass wir mit dem Indoor-Speed-Derby, dem Showwettkampf und der Hengstpräsentation ein gutes ergänzendes Rahmenprogramm zu den sportlich hochklassigen Prüfungen anbieten können“, ist Turnierleiter Kurt-Henning Meyer voller Vorfreude auf die 44. Auflage des Turniers, das für viele Reiter das erste Highlight des Jahres ist und durch die Präsentation der gesamten Breite des Sport besticht.