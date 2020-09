Für Nils Mallon, Ole Sagajewski und Trainer Werner Kernebeck (von links) gab es am Sonntag in Moers nichts zu holen. (Björn Hake)

Moers sei für den TV Baden immer eine Reise wert, sagte Werner Kernebeck vor der Fahrt gen Westen schmunzelnd. Die Aussage des TVB-Coaches verwunderte nicht. Schließlich haben die Volleyballer aus Baden in ihrer Zweitliga-Historie beide Partien beim Moerser SC – dem ehemaligen Deutschen Meister und Europacup-Sieger – gewonnen. Nun stand für die Schwarz-Weißen am Sonntag der dritte Zweitliga-Auftritt im ENNI-Sportpark an. Jetzt steht fest: Die Serie ist gerissen. Die Badener hatten nur wenig in dem Ort zu bestellen, in den sie bislang so gerne reisten. Der Moerser SC gewann das Spiel mit 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).

Werner Kernebeck stellte nach der Partie erst gar nicht den Versuch an, die Niederlage schönzureden. „Der Gegner war sehr stark. Moers hat vollkommen zu Recht gewonnen. Uns wurden heute die Grenzen aufgezeigt.“ Er und sein Team hätten gewusst, dass auf der anderen Seite des Netzes eine große Gegenwehr wartet. „Bei Moers war nach der Auftaktniederlage gegen Mondorf mächtig Druck auf dem Kessel. Das hat man gemerkt“, sagte Kernebeck über den Kontrahenten, der für ihn der große Titelfavorit in der 2. Bundesliga Nord ist. Und dabei bleibt er auch: „Es würde mich wundern, wenn Moers das Ding in dieser Saison nicht gewuppt bekommt.“

Guter Beginn im ersten Satz

In der Anfangsphase des ersten Satzes verstanden es die Gäste aber, den MSC zu ärgern. Mit 5:1 lag das Kernebeck-Team vorne. MSC-Trainer Hendrik Rieskamp sah sich gezwungen, eine frühe Auszeit zu nehmen. Diese brachte bei den Gastgebern die nötige Ruhe ins Spiel. Fortan bestimmte der Moerser SC das Geschehen. „Die Partie verlief eine Zeit lang noch ausgeglichen. Dann machen wir aber Fehler, die man sich gegen so einen Gegner nicht erlauben darf. Vieles lief bei uns nicht mehr so präzise“, schilderte Kernebeck. Besonders der erstligaerfahrene Marvin Prolingheuer nutzte die Schnitzer der Badener gnadenlos aus. Und so gewann Moers den ersten Satz doch noch souverän – 25:19.

Noch deutlicher wurde es im zweiten Abschnitt. In diesem hatten die Badener zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Immerhin verlief der dritte Satz, der am Sonntag auch der letzte sein sollte, ein wenig ausgeglichener. „Da haben wir vielleicht mal ein bisschen am Satzgewinn genagt. Aber Moers hat dann doch noch einmal angezogen“, beschrieb Werner Kernebeck den Verlauf des dritten Durchgangs. „Schlussendlich war Moers eine Nummer zu groß. Für uns war diesmal nichts drin.“

Komplett abhaken will Kernebeck die Partie aber noch nicht: „Wir müssen uns nun kurz sammeln und werden das Spiel analysieren.“ Dann soll der Fokus aber auch auf die nächste Aufgabe gerichtet werden. Nach einer spielfreien Woche trifft der TV Baden am 10. Oktober in der Lahofhalle auf den Kieler TV – seines Zeichens aktueller Tabellenführer.

TV Baden: Ole Sagajewski, Nick Sörensen, Jannik Haats, Ole Seuberlich, Björn Hagestedt, Nils Mallon, Jan-Henrik Radeke, Balint Bencsik, Simon Bischoff, Benedikt Gerken, Jan Markiefka, Patrick Pfeffer.