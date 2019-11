Bei der Niederlage in Lindow wurde Ole Seuberlich zum wertvollsten Spieler des TV Baden ernannt. Einen Tag später gewann er mit seinem Team nach großem Kampf in Berlin. (Björn Hake)

Diese Situation ist für die Volleyballer des TV Baden eine neue gewesen. Denn das Zweitliga-Team des TVB war am Wochenende gleich doppelt gefordert. Am Sonnabend stand das Auswärtsspiel beim SV Lindow-Gransee an, einen Tag später setzten die Badener ihren Doppelspieltag in der Bundeshauptstadt fort, wo es gegen die junge Mannschaft des VCO Berlin ging. Und die Badener kamen nicht mit leeren Händen nach Hause. Nach einer Niederlage in Lindow zeigten sie in Berlin große kämpferische Qualitäten und setzten sich im Tiebreak durch. Somit brachten sie zwei von sechs möglichen Punkten mit an die Weser.

Die Begegnung beim SV Lindow-Gransee ging am Ende mit 1:3 (24:26, 17:25, 25:22, 18:25) verloren. Sie war allerdings eine besondere: Denn für Werner Kernebeck war es das erste Spiel als Trainer des Zweitligisten aus dem Weserort. Und der neue TVB-Coach, der das Amt vor knapp zwei Wochen von Fabio Bartolone übernommen hat, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden, obwohl sie leer ausgegangen war. „Wir konnten mit erhobenem Haupt das Feld verlassen“, urteilte Kernebeck.

In zwei Sätzen waren die Badener ein ebenbürtiger Gegner für den amtierenden Vizemeister der 2. Bundesliga Nord. Vor allem im ersten Durchgang deuteten die Schwarz-Weißen an, dass sie sich gegen die Gastgeber durchaus etwas ausgerechnet hatten. „Die Jungs haben wirklich gut gespielt und haben sich an die Vorgaben gehalten“, sagte Kernebeck. Die Folge: Beim 24:22 hatte Baden zwei Satzbälle. Das Kernebeck-Team machte den Durchgang aber nicht zu. Lindow machte vier Punkte in Folge und ging in Führung. „Leider haben wir dann doch den einen Fehler zu viel gemacht“, schilderte Werner Kernebeck.

Kurze Hoffnung auf Punktgewinn

Den zweiten Satz fasste der Coach recht schnell zusammen. „Da haben wir den ersten Satz nicht aus den Köpfen bekommen. In der zweiten Hälfte hat uns auch der Mut verlassen. Es war ganz einfach ein Satz zum Vergessen. Aber das kommt vor“, sagte Kernebeck. Wesentlich besser lief es dann im dritten Abschnitt. Mit viel Druck beherrschten die Gäste den SV Lindow-Gransee. Kernebeck: „Da hat der Gegner ziemlich gewackelt.“ Die Badener Dominanz im dritten Satz sollte sich auch im Resultat widerspiegeln – sie verkürzten.

Die Hoffnung, einen Punkt holen zu können, wurde im TVB-Lager größer. „Aber Lindow hat dann doch gezeigt, dass es eben doch nicht so einfach ist“, meinte der TVB-Coach. Anfangs hielt sein Team gegen die Brandenburger noch mit. Von einem kleinen Einbruch erholten sich die Gäste dann nicht, sodass der SV Lindow-Gransee nach vier Sätzen als Sieger feststand. „Auch im vierten Satz wurden ein paar Entscheidungen nicht optimal getroffen“, urteilte Kernebeck.

Allzu viel Zeit, das Geschehen in Lindow zu verarbeiten, blieb dem TV Baden nicht. Denn rund 20 Stunden nach dem letzten Ballwechsel in Brandenburg stand der erste in Berlin an. Und im Berliner Sportforum sollten viele weitere folgen. Denn das Spiel ging über die volle Distanz. Nach den beiden ersten Sätzen sahen die Gäste schon fast wie die sicheren Verlierer aus. Doch sie kämpften und gewannen nach fast zweieinhalbstündiger Spielzeit mit 3:2 (20:25, 22:25, 25:23, 25:21, 15:10).

Für die Badener nahm das Match gegen den VCO Berlin, der das Team des Bundesstützpunktes bildet, zunächst fast den exakten Verlauf wie einen Tag zuvor in Brandenburg. „In den ersten Sätzen hat uns in der entscheidenden Phase der Zugriff gefehlt“, sagte Kernebeck. Das sei im dritten Satz besser geworden. Und so stand es nach drei Durchgängen wieder 1:2 aus Sicht des TVB. Was dann in Berlin aber anders lief als gegen den SV Lindow-Gransee, war, dass die Badener die gute Leistung in Satz vier aufrechterhielten. „Das ist natürlich ein Entwicklungsschritt, den ein Trainer gerne sieht“, lobte Kernebeck seine Spieler.

Kernebeck zieht positives Fazit

Die Gäste glichen nach Sätzen aus, sodass der Tiebreak entscheiden musste, ob für Baden ein oder zwei Punkte herausspringen. Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Baden aber ab und bejubelte nach großem Kampf den ersten Auswärtssieg der Saison. „Wir sind mit dem Verlauf des Wochenendes absolut zufrieden“, zog Werner Kernebeck nach seinen beiden ersten Partien an der Seitenlinie des Badener Zweitliga-Teams ein Fazit. „Wir waren lange unterwegs und haben in Lindow vier intensive Sätze gespielt. Es ging auch darum, dass die Jungs für das zweite Spiel gut regenerieren. Das ist ihnen gelungen.“

TV Baden: Moritz Wanke, Alessandro Blasi, Jan-Henrik Radeke, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Simon Bischoff, Ole Sagajewski, Lewin Probst, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski.