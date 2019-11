Ein individueller Fehler nach dem anderen und schon steht es 0:5 zur Pause. Dieses Szenario hat sich nun in der U18-Landesliga abgespielt. Die Nachwuchsfußballer der JSG Baden/Etelsen leisteten sich diese Fehler und verloren schlussendlich mit 0:6 beim VSK Osterholz-Scharmbeck.

Dabei war die Truppe von Coach Bastian Reiners gut in die Partie gestartet. Doch gleich das erste Gegentor sorgte für hängende Köpfe. Der VSK verwertete in Minute 13 einen zweiten Ball nach Ecke. Sechs Minuten später fiel bereits das 0:2 nach Torwartfehler von Luca Gryschkewitz, der unter einer Flanke her flog. Es folgten zwei Fouls von Ron Meyer, die zu Strafstößen führten und die vom VSK genutzt wurden (24./36.). Bereits in Minute 33 war das 4:0 gefallen. „In der Pause waren natürlich alle bis nach Meppen bedient.“ Doch Reiners konnte seine Truppe wieder aufbauen und war mit Hälfte zwei trotz des späten 0:6 (90.+1) zufrieden. „Die Jungs müssen lernen, mit Rückschlägen besser umzugehen, denn nach dem 0:2 agierten alle vogelwild. Hoffentlich setzt ein Lerneffekt ein.“