Für Micha Langreder soll es schon bald wieder raus auf das Fußballfeld gehen. Am Sonnabend trat der Mittelfeldspieler des TSV Etelsen jedoch zum zweiten Mal beim Torwandschießen des Aktuellen Sportstudios an. (Björn Hake)

Mainz/Etelsen. Manchmal kommt es im Fußball auf Millimeter an. Landet der Ball etwa am Innenpfosten, springt er – je nach Aufprallwinkel – ins Tor oder segelt eben in die andere Richtung zurück auf das Spielfeld. Das ist beim Torwandschießen nicht anders. Berührt das Leder die Kante eines Loches, nimmt er entweder den Weg in dieses oder fliegt zurück gen Schütze. Letzteres passierte am Sonnabend Micha Langreder im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Der Mittelfeldspieler des TSV Etelsen war nach Mainz gefahren, weil er sich für das Halbfinale des Saisonfinals des berühmten Torwandschießens qualifiziert hatte (wir berichteten). Den Sprung ins Finale – in dem um 25 000 Euro geschossen wurde – verpasste Langreder aber knapp.

„Ich war schon ziemlich enttäuscht“, bedauerte Langreder nach seiner Rückkehr aus dem Südwesten der Republik. „Denn ich bin immer ein sehr ehrgeiziger Typ. Vielleicht habe ich mich auch selbst zu sehr unter Druck gesetzt.“ Dabei hatte der Schlossparkkicker das Finale durchaus im Blick. Insgesamt traten im Halbfinale zehn Schützen an. Einer von Langreders Kontrahenten traf mit seinen sechs Schüssen dreimal. Der Etelser durfte sich über zwei Treffer freuen, genauso wie zwei andere Halbfinal-Teilnehmer. Die drei Fußballer mussten im Stechen noch einmal ran, um den zweiten Finalisten zu ermitteln.

Wie schon in der ersten Runde setzte Micha Langreder darauf, den Ball hart auf die Torwand zu schießen. Beim ersten Durchgang sollte sich diese Taktik noch als die richtige erweisen. Zweimal traf Langreder sicher ins untere Eck. Im Stechen sollte ihn das Glück jedoch verlassen. Diesmal ging der 26-Jährige sowohl bei seinen drei Schüssen auf das untere Eck als auch bei den drei Versuchen auf das obere Loch in der Torwand leer aus. Bitter dabei: Bei zwei Schüssen auf das untere Loch flog das Spielgerät gegen die Kante – jedoch im falschen Winkel. Beide Male kam der Ball wieder zurück zu Micha Langreder. Das Finale und das Preisgeld waren futsch, die Enttäuschung riesig. Vor allem ärgerte sich Langreder darüber, dass er nicht schon vor dem Stechen den Einzug ins Finale perfekt gemacht hatte.

Dabei war er mit großen Optimismus und viel Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gefahren. „Zu Hause beim Üben war ich sehr treffsicher, auch oben“, schilderte der Mittelfeldspieler des TSV Etelsen. Warum er nun in Mainz – als es drauf ankam – oben komplett leer ausgegangen war, konnte er sich nicht so recht erklären. Vielleicht sei er am Anfang doch zu nervös gewesen, meinte Langreder.

Die Aufregung war bei Micha Langreder auch bei seinem ersten Auftritt im Aktuellen Sportstudio groß. Im Januar setzte er sich gegen den Bundesliga-Profi Marcel Halstenberg (RB Leipzig) an der Kult-Leinwand durch und qualifizierte sich dadurch für das Saisonfinale. Die Atmosphäre im Studio war damals jedoch eine komplett andere: Die Tribüne war voll besetzt mit Zuschauern. Dass ein Virus wenige Wochen später das alltägliche Leben in Deutschland lahm legen sollte, war zu dem damaligen Zeitpunkt kaum abzusehen. Wegen Corona war die Tribüne bei Langreders zweitem Auftritt, der im Internet per Stream übertragen wurde, jedoch leer. Oder besser fast leer. Nur die zehn Teilnehmer des Saisonfinals hatten dort Platz genommen.

„Im Vorfeld habe ich mir schon so meine Gedanken, wie die Atmosphäre ohne Publikum wohl sein wird“, erzählte Langreder. „Für uns Kandidaten war es aber von Vorteil, dass keine Zuschauer da waren. So war man dann doch entspannter.“ Überhaupt habe in Mainz eine lockere Stimmung geherrscht. „Alle Teilnehmer waren recht entspannt. Jeder hat jedem Glück gewünscht. Insgesamt war das für mich eine sehr coole Geschichte“, blickte Langreder dann doch mit einem Lächeln auf das Erlebte zurück.

Für Micha Langreder war die Fahrt nach Mainz – obwohl er das Preisgeld nicht mit nach Hause nehmen durfte – eine gelungene Sache. Dem ZDF war hingegen ein Fehler unterlaufen, für den sich der Sender auf seiner Homepage bereits entschuldigte: Die Macher der Sendung hatten einen Fußballer zum Saisonfinale eingeladen, der eigentlich nicht startberechtigt war.