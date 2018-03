Oliver Schaffeld dürfte auch in der neuen Saison mit Verden in der Landesliga spielen. (Björn Hake)

Die HSG Verden-Aller hatte am Freitag mit Bastian Bormann, Lars Koröde und Glenn Rades drei Neuzugänge für die Saison 2018/2019 vorgestellt (wir berichteten). Nach dem ungefährdeten 33:27 (16:9)-Sieg gegen den TV Gut Heil Spaden wird das Trio für die Domstädter wohl auch in der Landesliga auflaufen. Denn mit dem siebten Saisonsieg hat die Mannschaft von Trainer Sascha Kunze, der dem Klub aus der Kreisstadt ebenfalls die Zusage für eine weitere Saison gegeben hat, den Klassenerhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit gepackt.

Dass die beiden Punkte auf das Konto des Aufsteigers wanderten, hatte sich bereits zur Halbzeitpause abgezeichnet. Einen 0:2-Rückstand hatte Verdens Mannschaft nach der Hälfte des Spiels in eine Sieben-Tore-Führung umgewandelt. Nach dem "holprigen Start" habe sich seine Mannschaft in der Deckung gesteigert, bilanzierte Kunze. Die Gastgeber hatten mit einer 6:0-Deckung begonnen und später Spadens Rückraumlinken Björn Gercken (sechs Tore) in Kurzdeckung genommen. "Spaden ist dann nicht mehr viel eingefallen", beurteilte Kunze den Auftritt der Gäste.

Im zweiten Durchgang lagen die Verdener konstant mit fünf bis sechs Toren vorne. Über die Zwischenstände 24:18 (46.) und und 29:24 (55.) steuerten die Männer in den roten Trikots einem ungefährdeten Heimsieg entgegen. 15 Sekunden vor der Schlusssirene traf Juri Wolkow zum Endstand. Erfolgreichster Torschütze beim Sieger war Oliver Schaffeld. Er erzielte insgesamt 14 Treffer. Mit dem Erfolg hat die HSG Verden-Aller den neunten Rang im Klassement behauptet.