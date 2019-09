Wird aufgrund zweier Ausfälle wieder in die Startelf rücken: Eugen Uschpol. (Björn Hake)

Nicht immer steht für die Mannschaft des TB Uphusen nach einem Spiel der Fußball-Oberliga Niedersachsen eine Video-Analyse an. Nach dem schwachen Auftritt gegen den SV Atlas Delmenhorst (0:3) war dem aber so. „Fehler in der Form hatten wir noch nicht gesehen, das kann man sich höchstens als Kreisliga-Mannschaft erlauben. Daher mussten wir sie den Spielern nochmals aufzeigen“, erklärt Coach Fabrizio Muzzicato.

Muzzicato berichtet, dass die Spieler selbst natürlich wussten, was sie alles falsch gemacht hatten. Insbesondere die unüblich großen Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen im Spiel gegen Atlas waren auffällig gewesen. Es folgte ein „kompletter Blackout“ beim 0:1. Und dann arbeitet gleich das Gehirn in jedem Spieler. Gegen Delmenhorst war der TBU bisher nie siegreich gewesen, ähnlich wie gegen Heeslingen (vergangenen vier Partien verloren). „Das sind dann Gegner, gegen die die Jungs nicht mehr aufstehen.“ Nun steht am Freitagabend (Anpfiff um 20 Uhr) das Gastspiel beim VfL Oldenburg an, dann die Heimpartie gegen Bersenbrück. „Heeslingen und Atlas sind derzeit sehr gut drauf, aber Oldenburg und Bersenbrück sind ähnliche Kaliber“, weiß Muzzicato. Vonnöten sei nun, dass dichtere Abstände eingehalten werden. „Wir sind keine Mannschaft, die komplett Beton anrührt, aber wir müssen wieder zu Stabilität finden.“

Gelingen soll das mit neuem Personal. So wird unter anderem Eugen Uschpol wieder in die Startelf rücken. Sein Einsatz ist aber auch darauf zurückzuführen, dass Robert Littmann und Frithjof Rathjen in Oldenburg fehlen werden. Im Sturm könnte es ebenfalls zu Veränderungen kommen. Aladji Barrie konnte bisher wenig überzeugen. „Wir haben aber auch gesehen, dass er nicht gerade super bedient wurde. Es ist ein schwieriges Thema. Wenn ich seine Trainingsleistungen sehe, dann trifft und trifft und trifft er“, nimmt Muzzicato Barrie in Schutz. Dennoch könnte Faruk Celik oder Elmehdi Faouzi für ihn in die Anfangsformation rücken. „Nach solchen Spielen müssen auch mal andere Jungs ihre Chancen bekommen.“ Einen radikalen Umbau, der sicherlich Risiken beinhaltet, hält Muzzicato ebenfalls für nicht ausgeschlossen. „Wir werden schauen, wer noch den Kopf oben hat.“