Mit 19 Toren führt Badens Angreifer Erdal Yüksel (links) die Torjägerliste in der 1. Kreisklasse an. (Björn Hake)

Baden. Swen Drewes hat sich vor Saisonstart einiges anhören müssen. Grund dafür waren die durchwachsenen Auftritte bei der Badener Sportwoche, die noch in der Vorbereitung die Kritiker im Umfeld auf den Plan riefen. In der Schusslinie: das neue Trainerduo Tim Schwentke und Enrico Grüpmeier. Und damit stand auch die Entscheidung des 33-jährigen Vorsitzenden des Kreisklassisten SV Baden in der Diskussion. „Entlasse sie doch, sagten einige zu mir“, erinnert sich Drewes. Ihn selbst brachte das auch ins Grübeln. Er fragte sich, ob er die richtige Lösung für die vakante Trainerposition gefunden hatte. Aber mit seinen gesammelten Eindrücken und nach einem Gespräch mit Schwentke entschloss er sich dafür, dem neuen Trainerteam erst einmal das Vertrauen auszusprechen. Wie nun klar ist, war das der absolut richtige Umgang. Denn der SV Baden geht als souveräner Tabellenerster in die Winterpause und hat beste Chancen, im Jahr 2020 den angepeilten Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen.

Mittlerweile sind deshalb auch die kritischen Stimmen verstummt, Schulterklopfer hat Drewes aber auch noch nicht bekommen. „Wenn man Mist baut, dann ist man gleich am Pranger. Wenn man etwas Gutes macht, dann redet keiner darüber“, meint der Vorsitzende. Er hatte jedenfalls den richtigen Blick dafür, dass der holprige Vorbereitungsbeginn nicht der Arbeit des Trainerteams zuzuschreiben war. „Sie haben die Sportwoche genutzt, um etwas auszuprobieren. Wir haben uns da in der Findungsphase befunden, hatten aufgrund mehrerer Neuzugänge eine nagelneue Mannschaft.“ Für Schwentke stellten die negativen Äußerungen von außen kein Problem dar. „Ich habe das ein bisschen mitgekriegt. Aber ich habe mir da keinen Kopf gemacht und mich dadurch nicht beeinflussen lassen. Es war ein Neubeginn und für mich zählen die Punktspiele“, erzählt der 40-Jährige, der die Kritik nie persönlich nahm. „Die Unstimmigkeiten hatten vielleicht damit zutun, dass man nicht offen für Neues ist.“

Startschwierigkeiten

Der Saisonstart, das muss allerdings auch festgehalten werden, war nicht das Gelbe vom Ei. 3:6 im Kreispokal gegen den TV Oyten II, 1:2 zum Ligaauftakt beim MTV Riede II – es sah zunächst nicht so aus, als könne der SV Baden einen Spitzenrang in der Kreisklasse belegen. „In der Mannschaft gibt es einige nicht so einfachen Charaktere, die aus der Haut fahren. Da gab es am Anfang Schwierigkeiten, da musste ich sie einnorden“, skizziert Schwentke. Seine Maßnahmen fruchteten. „Alle haben sich zusammengerissen, es benehmen sich alle. Seitdem läuft es wunderbar.“ Der Knoten löste sich am zweiten Spieltag. Nach dem 7:2-Sieg gegen den FSV Langwedel-Völkersen III begannen die Badener Fußballer durch die Liga zu marschieren. In der Folge erarbeitete sich der SVB völlig zurecht den Ruf als Torfabrik. Die Schwentke-Elf hat in 13 Begegnungen nun schon 63 Treffer erzielt, trifft somit fast fünfmal pro Partie. Insbesondere Erdal Yüksel ragt heraus: Der Offensivspieler war schon 19-mal erfolgreich und führt damit die Torjägerliste der 1. Kreisklasse vor seinem Teamkollegen Denis Rogosin (11) an. Doch das heißt nicht, dass Neuzugang Rogosin weniger wichtig als Yüksel ist. Bei Schwentke hat er sich die Rolle als Eckpfeiler erarbeitet. Neben ihm ist das auch den Neuen Marvin Louis, Grüpmeier und Christoph Blömer gelungen. Letzterer ist Torwart und hat dabei gemeinsam mit dem anderen Keeper Philipp Franke die Lücke des zum Bezirksligisten 1.FC Rot-Weiß Achim abgewanderten Schlussmann Chrysovalantis Triantafylloy geschlossen. Zudem hat das Eigengewächs Luca Buchwitz in seiner Entwicklung einen großen Sprung nach vorne gemacht.

„Das ist die beste Mannschaft, die wir seit langer Zeit in Baden haben. Das Spielerische, das sie auf den Platz bringen, ist der Wahnsinn“, ist Drewes begeistert. Einen Anteil daran soll laut Spartenleiter Ole Brüns aber auch der vorherige Trainer haben: Götz Kessemeier, der sein Amt aus zeitlichen Gründen nicht weiterführte. „Wir hatten vor drei Jahren einen sehr großen Umbruch, weil viele Spieler aus dem Alter herausgewachsen sind. Nach und nach haben wir deshalb viele junge Fußballer herangeführt, das hat Götz Kessemeier sehr erfolgreich gemacht und den ersten Schritt gelegt“, sagt Brüns. Dies belegt ein Blick auf die Platzierungen der vergangenen Spielzeiten. Der fünfte Platz in der Vorsaison bedeutete das beste Abschneiden seit dem dem Abstieg aus der Kreisliga im Jahr 2014. Zuvor dümpelten die Badener im Mittelfeld der Kreisklasse herum. Sechster, Zwölfter, Achter und Elfter, die Resultate lesen sich doch eher bescheiden.

Ambitioniert in die Zukunft

Und genau damit sollte nun Schluss sein. Der SV Baden wollte endlich mal wieder stärker auftreten, mit diesem Plan startete der Klub in diese Spielzeit. „Das neue Trainerteam, das organisatorisch von Ralf Friedrichs unterstützt wird, hat einige Spieler mitgebracht, die das Potenzial gesteigert haben. Zudem wurde bei uns professionelleres Training eingeführt“, meint Brüns, der demnach vor Saisonstart die Voraussetzungen für eine sehr gute Saison als gegeben ansah. „Wir wollten oben mitspielen.“ Erwartungen, die eingetroffen sind und Leistungen, die keine Eintagsfliege sein sollen. Die Badener Verantwortlichen arbeiten nämlich stetig an einer Weiterentwicklung der Bedingungen im Verein. „Wir haben vieles auf Vordermann gebracht“, sagt der Spartenleiter und führt da die bessere Trainingsausstattung sowie die höhere Qualität des Rasens an. Über kurz oder lang möchte sich der SV Baden in der Kreisliga etablieren, schon jetzt werden Gespräche mit möglichen Neuzugängen für die nächste Saison geführt. Zunächst einmal muss allerdings erst einmal der Aufstieg geschafft werden, angesichts der bisher anfälligen Defensive (26 Gegentore) ist das kein Selbstläufer.