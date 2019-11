Für Routinier Florian Block-Osmers und die SG Achim/Baden setzte es in der Oberliga Nordsee die nächste Enttäuschung. (Björn Hake)

Kevin Podien ist ein sicherer Siebenmeterschütze. Das hat er auch am Sonnabend gezeigt. Der Linksaußen des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden hatte im Auswärtsspiel beim SV Beckdorf zweimal vom Strich verwandelt. Drei Minuten vor dem Abpfiff trat er zu seinem dritten Siebenmeter an – und scheiterte. Mit einem Treffer hätte Podien das Kellerduell weiter offen halten können. Doch die Beckdorfer nutzten im Gegenzug einen eigenen Siebenmeter. Sie zogen auf drei Treffer davon und feierten schließlich einen 30:27 (15:11)-Sieg. Durch die Niederlage spitzt sich die Lage für die Achimer zu. Denn das punktlose Schlusslicht hat nach acht Partien vier Zähler Rückstand auf den Vorletzten – den SV Beckdorf.

Der verworfene Siebenmeter von Kevin Podien war jedoch mitnichten die einzige entscheidende Situation. Viel mehr kann die Szene als sinnbildlich angesehen werden. „Denn für uns war mehr drin“, sagte SG-Trainer Tobias Naumann. Vor allem habe es seine Sieben verpasst, mehr Tore zu erzielen. „Allerdings haben wir im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht“, schilderte Naumann. „Wir haben den Ball immer wieder einfach hergeschenkt.“ Laut des Coaches war seiner Mannschaft die Verunsicherung während des Kellerduells anzumerken. „Der Druck ist nun einmal enorm hoch und wurde mit zunehmender Spieldauer größer. Und unter Druck funktionieren manche Selbstverständlichkeiten nicht mehr.“

Loben wollte der Trainer indes die kämpferische Leistung seiner Spieler. „Jeder hat aufopferungsvoll gekämpft. Das zeigt auch der Spielverlauf der zweiten Halbzeit.“ Nachdem die SG Achim/Baden gut in die Begegnung gefunden und meist knapp in Führung gelegen hatte, kam es nach etwa 22 Minuten zu einem Bruch: Beckdorf lag mit 8:10 zurück, nutzte dann aber die Achimer Fehler konsequent aus. Bis zur Pause zogen die Gastgeber leicht davon (15:11).

Nach dem Wiederanpfiff drohte der Spielgemeinschaft das Spiel endgültig zu entgleiten. Hannes Osse stellte auf 17:11 für den SVB, der mit Karol Moscinski auf seinen Haupttorschützen verzichten musste. „Zu diesem Zeitpunkt sah es richtig düster aus“, sagte Naumann. Seiner Sieben gelang es aber, sich aus dieser schwierigen Situation zu befreien. Die Gäste kämpften sich wieder ran: 20 Minuten vor dem Schlusspfiff war die Lücke fast geschlossen.

Kevin Podien zeigte zum zweiten Mal, dass er ein sicherer Siebenmeterschütze ist und traf zum 19:20. Das Spiel blieb in der Folge eng. „Aber der Ausgleich ist uns stets verwehrt geblieben“, ärgerte sich Tobias Naumann. Als Beckdorfs Routinier Stefan Völkers auf 28:24 (54.) stellte, stand die SG ein weiteres Mal mit dem Rücken zur Wand. Die Entscheidung war aber noch nicht gefallen. Ein weiteres Mal bäumten sich die Achimer auf. Sie verkürzten auf 26:28. Dann trat Podien zu seinem dritten Siebenmeter an. Er verwarf, Beckdorf erhöhte postwendend auf 29:26 und ließ sich diesen Vorsprung dann nicht mehr aus den Händen reißen.

Und nun stehen Naumann und Co. weiterhin mit einem leeren Punktekonto da. Ob nun der Tiefpunkt erreicht sei, wollte der Trainer nicht beurteilen. „Aber genügend Baustellen haben wir. Wir nutzen jetzt die spielfreie Zeit, um das Spiel aufzuarbeiten.“ Die nächste Begegnung steht für die SG Achim/Baden am 23. November an. „Die Pause kommt für uns zu einer guten Zeit“, sagte Naumann. So bleibe genügend Zeit, um sich auf die Partie vorzubereiten. Die gehört übrigens wieder in die Kategorie „Kellerduell“. In der Gymnasiumhalle trifft die SG auf den Elsflether TB. Der Aufsteiger hat – wie jetzt auch der SV Beckdorf – vier Punkte aus acht Spielen geholt.