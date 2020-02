Ingo Ehlers war nach der Niederlage in Bremen mächtig angefressen. (Björn Hake)

Der TSV Daverden hat im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten ATSV Habenhausen II über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung abgeliefert. Folgerichtig kassierte der von Ingo Ehlers trainierte Handball-Verbandsligist eine 27:31 (11:19)-Niederlage. Er habe von seiner Mannschaft im ersten Durchgang die schlechteste Halbzeit der gesamten Saison zu sehen bekommen, zeigte sich Ehlers enttäuscht. Grundtugenden wie Lauf- und Kampfbereitschaft habe er vermisst, klagte der Coach der Grün-Weißen. Man müsse in Sachen Einstellung nun ganz schnell die Kurve kriegen. Ingo Ehlers: „Wir haben ein ganz übles Spiel abgeliefert, das Tabellenende rückt näher.“

Zu Beginn hatten Boyke Wilkens und Nilas Junge zweimal die Führung des ATSV ausgeglichen, ab dann fand die Partie ohne die Gäste statt. Ohne größere Gegenwehr zogen die Bremer auf acht Tore davon – 14:6 (21.). Mit diesem Abstand wurden später auch die Seiten gewechselt. „Bei 19 Gegentoren brauchst du dir über spielerische Dinge dann gar keine Gedanken machen“, zeigte sich Ingo Ehlers angefressen. Einen „Arroganzanfall“ bescheinigte der 46-Jährige seinen Spielern. „Habenhausen hatte nicht viel zu verkaufen, solch einen Gegner muss man mit einer normalen Leistung schlagen.“

Habenhausen reicht Rote Laterne weiter

Spannend wurde es in den zweiten 30 Minuten dann nicht mehr. Erst in der Schlussphase sorgten Ole Fastenau und Constantin Pasenau mit den letzten beiden Tore der Begegnung dafür, dass es aus Sicht der Daverdener am Ende „nur“ eine Niederlage mit vier Toren Unterschied wurde. Während der TSV mit nunmehr 15:19 Punkten aufpassen muss, dass er nach einer guten ersten Saisonhälfte nicht noch in den Abstiegskampf verwickelt wird, schöpft der ATSV in eben diesem wieder Hoffnung. Durch den Erfolg hat die Mannschaft von Coach Philipp Grieme die Rote Laterne an die HSG Barnstorf/Diepholz II weitergereicht. Einen Zähler ist die Oberliga-Reserve noch vom rettenden Ufer entfernt, fünf Punkte sind des zum TSV Daverden auf dem Siebten Platz der Tabelle.