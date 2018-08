Karsten Krone hat den lange anvisierten Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. (Björn Hake)

Im dritten Anlauf haben die Handballer der SG Achim/Baden II in der vorigen Saison den Aufstieg perfekt gemacht. Als Vizemeister hinter dem VfL Fredenbeck III schaffte die Reserve des ehemaligen Zweitligisten den direkten Sprung in die Verbandsliga Nordsee.

In der höheren Liga muss Erfolgstrainer Karsten Krone allerdings ein neues Team formen. Mit Benjamin Janssens, Daniel Hoppe, Tim Borm und Florian Schacht steht eine komplette Aufbau- und Abwehrreihe nicht mehr zur Verfügung. Neben Talenten aus der A-Jugend sollen die Routiniers Arne Zschorlich und Sören Meier aus der ersten Mannschaft die Lücken schließen. Einziger externer Zugang ist Marico Dumke. Der Ottersberger kommt vom Landesligisten TV Oyten an die Weser. „Wir wollen in der Hinrunde möglichst viele Punkte sammeln und am Ende mindestens drei Mannschaften hinter uns lassen“, äußert sich Karsten Krone defensiv. Ein warnendes Beispiel sei der TSV Daverden. Krone: „Die haben in der Saison 2016/2017 als Aufsteiger eine klasse Hinrunde gespielt und sind dann doch noch abgestiegen.“ Der TSV wurde allerdings auch Opfer der gleitenden Skala. Ganz oben in der Tabelle erwartet der 57-Jährige die Oberliga-Absteiger vom TV Neerstedt, Elsflether TB und HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Auch dem Wilhelmshavener HV II und der HSG Barnstorf/Diepholz II traut Krone eine fordere Platzierung zu.

In der Schaltzentrale im Rückraum tragen beim Aufsteiger weiterhin Max Schirmacher und Tjark Meyer die Verantwortung. Dass Schirmacher aufgrund seines Studiums in Wilhelmshaven die eine oder andere Trainingseinheit verpassen wird, ist für den Coach nicht weiter tragisch. „Max kennt die Abläufe“, sagt Karsten Krone. Auf den beiden Halbpositionen agieren in der kommenden Saison zwei neue Gesichter: Aus der eigenen ersten Mannschaft kommt Sören Meier. Der Linkshänder soll für die nötige Power aus dem rechten Rückraum sorgen. Sein Pendant auf der linken Seite wird Marico Dumke sein. Der 25-Jährige kommt mit der Empfehlung von 121 Treffern in der Landesliga nach Achim.

Derweil könnte Arne Zschorlich den Platz von Erik Schmidt am Kreis einnehmen. Das Eigengewächs will nach einer starken Saison in der Zweiten den Durchbruch im Oberligateam von Tobias Naumann schaffen. Neu im Aufgebot von Krone sind mit Linkshänder Marvin Bartels und Torwart Fabian Klaus auch zwei Talente aus der eigenen A-Jugend, die in der Landesliga spielt. Da Hendrik Obermeyer nach seiner Knieverletzung frühestens im Oktober seine Rückkehr feiert, wird Klaus gleich ins kalte Wasser geworfen: Der Youngster wird in den ersten Spielen mit dem erfahrenen Martin Dybol das Torwartduo bilden. Gerne würde Krone noch mehr Jungspunde aus dem eigenen Lager an den Herrenbereich heranführen. „Einige bedanken sich für die Einladung zum Training, lassen sich dann aber doch nicht blicken“, sagt der Coach.

In die Vorbereitung hat Karsten Krone viele Trainingsspiele eingebaut. „Es braucht seine Zeit, bis die Abläufe und Laufwege stimmen“, nennt der Trainer den Grund. In dieser Woche stehen zwei weitere Testvergleiche auf dem Plan. Gegner sind am Donnerstag die SG Arbergen-Mahndorf und am Sonntag der TV Oyten. Das erste Punktspiel bestreitet die SG Achim/Baden am 9. September auswärts beim VfL Fredenbeck II. Eine Woche später kommt Oberliga-Absteiger Elsflether TB zum ersten Heimspiel in die Gymnasiumhalle. Drei Jahre habe er mit seiner Mannschaft nun in der Landesliga oben mitgespielt, sagte Karsten Krone. „Nun freuen wir uns auf neue Gegner und die Herausforderung in der Verbandsliga.“

Weitere Informationen

Zugänge: Sören Meier, Arne Zschorlich (eigene erste Mannschaft), Marvin Bartels, Fabian Klaus (Doppelspielrecht A-Jugend), Marico Dumke (TV Oyten)

Abgänge: Erik Schmidt (eigene erste Mannschaft), Benjamin Jannsens, Daniel Hoppe, Tim Borm, Florian Schacht (Pause/untere SG-Teams)

Restkader: Martin Dybol, Hendrik Obermeyer - Max Schirmacher, Tjark Meyer, Kevin Albers, Torben Becker, Dominik Stoick, Mark Wendel, Lennart Block, Moritz Schlebusch, Torge Wichmann, Marc Schwittek (ab Februar 2019)

Trainer: Karsten Krone (im vierten Jahr)

Betreuer: Kai Block

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: HSG Schwanewede/Neuenkirchen, TV Neerstedt, HSG Barnstorf/Diepholz II, Elsflether TB, Wilhelmshavener HV II PRÜ