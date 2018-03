Eigentlich agierten der TSV Bassen, hier mit Dennis Schymiczek (links), und der SV Pennigbüttel, hier mit Rafael Monsees, auf Augenhöhe. Das Ergebnis viel aber anders aus. (Hake)

Bassen. Eigentlich sollten es die ersten drei Punkte für den TSV Bassen an diesem Osterwochenende werden, doch daraus wurde in der Partie gegen den SV Pennigbüttel nichts. Gleich mit 0:4 (0:1) kamen die Dohmspatzen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 auf heimischen Geläuf unter die Räder und wurden von den Gästen in der Tabelle überholt. Der TSV Bassen rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab, während der SV Pennigbüttel nun Dritter ist.

Liest man nur das Ergebnis, ergibt sich ein eindeutiger Spielverlauf. Doch dem war gar nicht so: In der ersten Hälfte blieben beide Teams weit hinter den Erwartungen zurück. Beide standen in der Defensive sicher und probierten es nur mit gelegentlichem Angriffsfußball. Dementsprechend musste eine Standardsituation zur Gästeführung herhalten. Nach einer Ecke bekam Bassen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Pennigbüttels Lars van Bree schob völlig freistehend zum 1:0 ein (33.). Daniel Wichert hatte nach toller Vorarbeit von Luca Bischoff auf dem linken Flügel noch die große Chance zum Ausgleich, doch er scheiterte an Gäste Torwart Philip Bötjer (38.).

Mit gleich zwei offensiven Wechseln brachte Bassens Trainer Uwe Bischoff Druck in das Spiel der Platzherren. Mit viel Elan und guter Körpersprache drängten die Dohmspatzen auf das fällige 1:1. Bis zur 75. Minute blieb der TSV Bassen das überlegene und spielbestimmende Team, ohne aber eine der sich bietenden Chancen zu nutzen. Und dann schlugen die Gäste eiskalt zu: Einen in der Vorwärtsbewegung abgefangenen Ball nutze Pennigbüttel zum 2:0 durch Marvin Eberhards. Im Anschluss probierten es die Bischoff-Schützlinge weiter mit dem Spiel nach vorne, boten den Gästen aber genau den Raum, den sie zum Kontern brauchten. Und so erhöhten diese durch Konstantinos Katsanos auf 4:0 (83./86.).

"Wenn man nur das Ergebnis liest, denkt man sich einen anderen Spielverlauf. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, weil sie aus einer sehr guten Abwehr heraus agiert haben. Wir sind nicht gefährlich genug vor das Pennigbüttler Tor gekommen. Die Leistung meiner Mannschaft stimmte, nur das Ergebnis nicht," bilanzierte Bassens Trainer Uwe Bischoff nach dem Abpfiff.