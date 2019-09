Bremen. Das war bitter: Exakt 31 Sekunden waren in der Partie der Handball-Landesklasse der Frauen zwischen dem SVGO Bremen und dem TSV Morsum noch zu spielen, da hatte Lena Meding für die Gäste zum 28:28 getroffen. Für etwas Zählbares sollte der neunte Treffer der Rückraumspielerin allerdings nicht reichen. Denn kurz vor dem Abpfiff war das Glück aufseiten der Bremerinnen. „Der letzte Pass rutschte irgendwie durch und die Kreisläuferin macht ihn rein“, schilderte Morsums Coach Timo Lütje die letzte Aktion der Begegnung, die sein Team mit 28:29 (13:14) verlor. Eigentlich hätte die Begegnung keinen Sieger verdient gehabt, bilanzierte Lütje. „Aber so ist halt Handball“, nahm der Trainer des TSV die erste Saisonniederlage seiner Mannschaft recht gelassen hin.

Der Beginn der Partie ging an den TSV: Tanja Widera, Lena Meding sowie Anina Szczesny hatten bei einem Gegentreffer von Maike Leder für eine 3:1-Führung der Gäste gesorgt. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand. Ab dem 3:3 (11.) vermochte sich kein Team mehr abzusetzen. Letztmals vorne lag Morsum etwa sieben Minuten vor dem Ende beim 25:24. Das 28:26 der Gastgeberinnen glichen Anina Szczesny und Lena Meding dann noch einmal aus. Nach dem Auftaktsieg gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen (30:27) geht der TSV Morsum mit 2:2 Zählern in eine längere Pause. Weiter geht es für die Lütje-Sieben am Sonntag, 27. Oktober, mit einem Heimspiel gegen die SG Arbergen-Mahndorf.