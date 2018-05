Mirjana Uhde (rotes Trikot) und der TSV Thedinghausen zeigten bei der DM Nerven. (Björn Hake)

Die Entfernung zum Korb ist recht groß gewesen. Doch das war Kathrin Bäkefeld egal. Kurz hinter der Mittellinie setzte die Korbballerin des TSV Thedinghausen im Spiel gegen TuS Eisbergen zum Wurf an. Der Ball nahm genau die richtige Flugkurve und landete sehenswert im Ziel. Diese Szene ist jedoch nur einer der wenigen Höhepunkte gewesen, die Thedinghausen am Wochenende bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in Oerlinghausen erlebt hat. Die Mannschaft von Trainer Thomas Piper landete am Ende des Turniers auf dem Platz, den das Team eigentlich mit aller Macht verhindern wollte. Wieder einmal wurde Thedinghausen Sechster und somit Letzter.

Für Piper stand auch noch einen Tag nach der Rückkehr aus Oerlinghausen fest, dass seine Spielerinnen nicht an ihrem Können gescheitert sind. "Wir haben das Problem, dass die Deutsche Meisterschaft scheinbar nicht unsere Veranstaltung ist. Die Mädels waren zu aufgeregt. Bei uns fehlte die Lockerheit, die Mannschaft hat viel zu verkrampft gespielt", nannte Piper einen Grund für das Abschneiden. "Kämpferisch hat dagegen alles gestimmt. Da kann ich keiner Spielerin einen Vorwurf machen."

Ordentlicher Auftakt

Dabei fing das Turnier gut für Thedinghausen an. Der Meister der Bundesliga Nord traf zum Auftakt auf den Dritten der Südstaffel TuS Eisbergen. Schnell legte das Piper-Team eine 1:0-Führung hin. Auch beim 3:2 sah es danach aus, als wenn Thedinghausen mit einem Sieg in die DM-Endrunde starten könnte. Eisbergen stellte bis zur Pause noch auf 3:3. "Dennoch dachte ich, dass alles in Ordnung ist", sagte Piper. Doch der TuS ging direkt nach dem Seitenwechsel mit 5:3 in Führung. "Und dann ging bei den Mädels der Kopf an", erklärte der Trainer. "Wir haben nicht schlecht gespielt, aber eben den Korb nicht mehr getroffen." Am Ende des Auftaktsspiels stand es 9:4 für den Konkurrenten aus der Südstaffel.

Im zweiten Spiel stand das Piper-Team dem Vize-Meister aus dem Süden gegenüber. Dieser hört auf den Namen TuS Helpup. Wieder ging Thedinghausen mit 1:0 in Führung. Doch dieser Treffer sollte der einzige der gesamten Partie für den TSV bleiben. Helpup dominierte das Spiel nach Belieben und gewann deutlich. "Uns wurden klar die Grenzen aufgezeigt. Die erste Halbzeit war richtig schwach, da stand es bereits 1:9. Daher ging es in Durchgang zwei nur noch um Schadensbegrenzung", sagte Thomas Piper. Eine Niederlage mit zwei Körben Unterschied hätte dem TSV Thedinghausen gereicht, um ins Halbfinale einzuziehen. Doch die Vorschlussrunde wurde um Weiten verpasst. Helpup siegte mit 11:1.

"Durch das Verpassen des Halbfinals durften wir am zweiten Turniertag doch wieder nur einmal ran", ärgerte sich Thomas Piper. Für Thedinghausen ging es darum, zumindest den fünften Platz zu sichern. Dafür musste gegen den Oldenbroker TV gewonnen werden. Auszuschließen war das nicht, denn während der Bundesliga-Saison hatte der TSV gegen den OTV einmal gewonnen und einmal verloren. Doch die Nerven sollten im Spiel um Platz fünf nicht mitspielen. Thedinghausen verlor mit 5:6. "Dass wir wieder nur Sechster geworden sind, ist enttäuschend", meinte Piper. Neuer Deutscher Meister wurde indes der SV Schraudenbach, der den TuS Helpup im Finale besiegte.