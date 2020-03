Für die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock wird die Luft im Abstiegskampf der Niedersachsenliga so langsam dünner. Nun verloren die Nachwuchsfußballer deutlich mit 0:4 (0:2) beim Tabellenzweiten FC Eintracht Northeim.

Nach kurzer Abtastphase beider Teams waren es die favorisierten Gastgeber, die erstmals gefährlich wurden. Doch JFV-Keeper Sebastian Grimm parierte stark. Machtlos war Grimm allerdings in Minute 25, als Niklas Schwab per Kopfball traf. Rund zehn Minuten später erhöhte Northeim per Schuss von Hendrik Metje in den Winkel (36.). Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Carl Himmler nach Zuspiel von Eugen Hardt den Anschlusstreffer für den JFV Verden/Brunsbrock. Nach der Pause waren die Gäste gut im Spiel, doch weder Himmler, der mit seinem Schuss an der Latte scheiterte (65.), noch Mattes Thölke und Julian Stiehl bei einer Doppelchance (68.) brachten den Ball im Tor unter. Wie man es besser macht, zeigten die Gastgeber in der Schlussphase, als sie ihre Möglichkeiten eiskalt ausnutzten und auf 3:0 (77.) und 4:0 (83.) erhöhten. „In unserer besten Phase nach der Pause hätten wir treffen müssen. So wurde es am Ende eine klare Packung“, sagte Co-Trainer Andreas Müller.