Die Luft aus Liga drei kennen die Badener (links), die aus Liga zwei wurde nun geschnuppert, die aus Liga eins steht Mittwoch an. (Björn Hake)

Achim/Ibbenbühren. Neue Liga, neue Eindrücke, neue Optik. Die Premieren-Saison in der 2. Bundesliga rückt für die Volleyballer des TV Baden immer näher. Noch müssen sie sich etwas gedulden (16. September), doch nun wurde bereits die erste Luft aus der neuen Spielklasse geschnuppert. Bei einem Vorbereitungsturnier in Ibbenbühren trafen die Badener auf zwei Ligakonkurrenten. Am Mittwoch wird die Luft noch etwas dünner. Dann empfängt der TVB den Bundesliga-Aufsteiger TSV Giesen Grizzlys (Anpfiff: 19.30 Uhr). Die Badener Lahofhalle ist für dieses Event allerdings noch nicht gänzlich hergerichtet.

Zunächst der Blick in die jüngere Vergangenheit: Die Tecklenburger Land Volleys hatten zu ihrem Altkreisturnier 2018 eingeladen. Dieser Einladung folgte der TVB gerne, nicht zuletzt, weil er sich somit gleich mit zwei zukünftigen Konkurrenten messen konnte: dem Moerser SC und dem FC Schüttorf 09. Zunächst stand die Vorrunde des Turniers an, dessen Teilnehmerfeld sich aus Zweit-, Dritt- und Viertligisten zusammenstellte. Die Badener behaupteten sich erfolgreich und zogen in die finale Platzierungsrunde ein. Dort standen dann die Duelle mit den künftigen Klassenkontrahenten an.

1:1 und 1:1 endeten beide Zweisatz-Begegnungen der Badener mit den Moersenern und Schüttorfern. Es wurde somit Rang drei für Baden. TVB-Coach Fabio Bartolone war damit vollends zufrieden: "Die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert, insbesondere der Teamgeist war gut. Das ganze Turnier ist sehr gut verlaufen." Doch die nackten Ergebnisse standen eh nicht für den Trainer im Fokus, er wollte sehen, wo es noch hapert, wo noch der Trainingshebel angesetzt werden muss. "Wir konnten viel ausprobieren, jeder hat gespielt. Wir sind bereits in der Video-Analyse und haben gesehen, dass vor uns noch viel Arbeit liegt. Man konnte schön sehen, woran wir noch arbeiten müssen", resümierte Bartolone.

Zusätzlich konnte ein kleiner Blick auf das geworfen werden, was die Badener ab dem 16. September erwartet. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Liga. "Die Zweitligisten waren wirklich sehr, sehr stark. Der Unterschied ist besonders auch der Kader, die haben 16 bis 18 gute Spieler", berichtet der TVB-Coach. Zudem haben die Badener nun erkannt, dass in der kommenden Saison neben ihren sportlichen Fähigkeiten auch ihre Fremdsprachenkenntnisse gefordert sein werden. "Wir hatten uns gewundert, dass bei Schüttorf nur Englisch gesprochen wurde. Wir haben nachgefragt und uns wurde geantwortet, dass das die Luft von Liga zwei wäre", erzählte Bartolone. Bisher bekomme den Badenern diese Luft aber ziemlich gut, wie der Trainer bestätigte. "Das war ein kleiner Ausblick auf die Saison, eine sehr gute Woche für uns."

Bekanntlich wird die Luft umso dünner, je höher man kommt. Das werden die Badener am Mittwochabend überprüfen, denn dann ist der Bundesliga-Aufsteiger TSV Giesen Grizzlys in der Badener Lahofhalle zu Gast. "Dieser Gegner wird nochmals eine ganz andere Nummer", weiß Bartolone. Zudem habe der TSV nicht mehr wirklich etwas mit einem Aufsteiger gemein, denn laut Bartolone haben sich die Grizzlys gleich zwölf neue Spieler geangelt. "Damit werden sie noch besser sein als in der vergangenen Saison", vermutet der TVB-Coach. "Wenn wir einen Satz gewinnen, wäre das schon toll".

Verspätete Versiegelung

Doch im Grunde ist ihm der Gegner egal, vielmehr schaut er auf seine Mannschaft und das Umfeld. "Ich hoffe, dass am Mittwoch die Halle fertig und voll sein wird. Das ist ein wichtiger Abend, insbesondere für unsere Sponsoren." Ob er wirklich so wie geplant zustande kommt, ist aber noch fraglich. "Die Chancen stehen 70:30", verriet Manager Peter-Michael Sagajewski. Das Auftragen der Versiegelung der neuen farbigen Spielfläche in der Lahofhalle war für vergangenen Freitag geplant, nun sollte sie erst am Montagabend aufgetragen werden. Somit wird erst am Dienstag die Spielfläche getestet und entschieden, ob das Spiel stattfinden kann. "Das Worts-Case-Szenario wäre, dass wir das Spiel absagen müssten", betonte Sagajewski. Eine andere Halle komme nicht infrage, "das macht nur vor Ort Sinn".