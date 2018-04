Stephan van Freeden (weißes Trikot) traf in der 60. Spielminute zum 2:0 für den TSV Etelsen. (Björn Hake)

Etelsen. "So laufen Fußballspiele halt mal." "So funktioniert Fußball halt manchmal." Diese beiden Zitate stammen von Carsten Werde und Nils Goerdel. Beide sind sie Trainer, Werde vom FC Hagen/Uthlede, Goerdel vom TSV Etelsen, beide trafen sie mit ihren Teams nun aufeinander und waren sich nach der Partie einig. Der TSV Etelsen hat dem Spitzenreiter der Landesliga Lüneburg seine zweite Saisonniederlage zugefügt – 2:1 (1:0). Das Endergebnis steht jedoch nicht stellvertretend für den Spielverlauf.

Umso überraschender war der Coup gegen den Ligaprimus und umso größer war der Jubel. Alexander Coels, Spartenleiter der Schlossparkkicker, rannte losgelöst auf seine Spieler zu, die sich auf dem Feld bereits zum Jubeln gefunden hatten und stürzte sich auf sie. Zuvor war noch das reinste Bibbern aufseiten der Gastgeber angesagt. Bereits zuvor stand der TSV unter Druck. Als dann in Minute 80 Hagen/Uthlede in Person von Kai Diesing – 15. Saisontor – auf 1:2 verkürzt hatte, steigerte sich dieser Druck nochmals. Jeder Befreiungsschlag, jeder gewonnene Zweikampf der Etelser wurde nun von den rund 300 Zuschauern im Schlosspark beklatscht wie ein Tor.

Überraschung im TSV-Tor

Einer der Hauptakteure war dabei jemand, mit dem zuvor die wenigsten gerechnet hatten. Cedric Dreyer hütete anstelle von Kapitän Daniel Büchau das Etelser Tor. "Ich habe über eine lange Zeit gut trainiert und mir es dementsprechend verdient. Das hat der Trainer honoriert", erklärte Dreyer seinen Einsatz. Und der wurde insbesondere in der Schlussphase ein spannender und arbeitsreicher. "Das war verdammt nervenaufreibend und man ist froh, wenn es vorbei ist", schilderte Dreyer. Er erledigte seinen Job souverän, und das von Anfang an.

Wie nicht anders zu erwarten, hatten die Gäste von Beginn an die Spielkontrolle inne. Und auch die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich warten. In Minute fünf stocherte Björn Kohlstedt den Ball nach Ecke knapp vorbei, in Minute zehn setzte Tim Grundmann den Ball per Kopf auf die Latte, in Minute 19 vergab Axel France aussichtsreich. Die Chancen der Hagener waren das Ergebnis ihrer Dominanz. Mit sicherer Ballkontrolle auf dem holprigen Etelser Rasen und ansehnlichen Passstafetten beherrschten sie das Spiel gegen tiefstehende Etelser, die auf ihre Konterchance lauerten.

Bereits zur Halbzeitpause hatte Dreyer seinen Einsatz gerechtfertigt, während bei Tim Grundmann langsam der Gedanke aufkommen musste, dass er machen konnte was er wollte, er würde nicht treffen. Kurz nach einer weiteren Dreyer-Parade ertönte plötzlich ein Pfiff auf der Gegenseite: Elfmeter für Etelsen. Hagens Maurice Banehr hatte Bastian Reiners gelegt (45.). Und Yannick Funck verwandelte sicher zum Pausenstand, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

In Halbzeit zwei gestaltete Etelsen das Duell zunächst offener. Als sich Hagens Michel Klimmek im Zweikampf fallen ließ und vergeblich auf ein Pfiff hoffte, kamen die Gastgeber zu ihrem anvisierten Konterfußball. Nico Meyer schickte den auf der Außenbahn gestarteten Reiners, der an der Grundlinie angekommen in der Mitte Stephan van Freeden fand. Und wie es manchmal so im Fußball halt läuft, van Freedens Schuss wurde unhaltbar abgefälscht – der Außenseiter führte mit 2:0 (60.). "Das Glück ist einfach zu uns zurückgekommen", kommentierte Nils Goerdel.

Danach begann das Anlaufen des Teams von Carsten Werde, der kurz vor dem 0:2 den angeschlagenen Kai Diesing gebracht hatte. Dieser sorgte mit seinem Tor – zunächst den Freistoß in die Mauer gejagt und dann per Nachschuss aus 18 Meter getroffen – für die spannende und hoch emotionale Schlussphase, durchatmen war nun ein Fremdwort. Zudem war an den Etelser Gesichtern abzulesen, dass nun jeder Meter schmerzte. Ein letztes Raunen hallte dann in Minute 87 durch den Schlosspark, als der Schuss von Hagens Mirko Franke hauchzart am Pfosten vorbeirauschte. Im Anschluss folgte nur noch Jubel, während man bei den Gästen den Schuldigen bereits gefunden hatte – sich selbst. Werde: "Wir haben gegen unsere Chancenverwertung verloren. Etelsen kommt das erste Mal vors Tor und kriegt den Elfmeter, Etelsen kommt das zweite Mal vors Tor und trifft mit einem abgefälschten Schuss. Solche Spiele gibt es halt." Sein Gegenüber teilte seine Meinung. "Dass der Sieg glücklich war, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Glück ist auch nicht durch Zufall zurückgekehrt, sondern durch viel Arbeit und Fleiß", sagte Goerdel.