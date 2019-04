Boyke Wilkens setzte in Spaden den Schlusspunkt. (Björn Hake)

Bremerhaven. Der TSV Daverden ist der Meisterschaft in der Handball-Landesliga der Männer wieder ein Stück näher gekommen. Nach einem 39:31 (21:12)-Erfolg beim TV Gut Heil Spaden reicht den Grün-Weißen aus den letzten beiden Spielen gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen und den SVGO Bremen ein Punkt zum Aufstieg. Allerdings war es in Bremerhaven kein meisterlicher Auftritt der Gäste. Trotz der 39 Tore habe seine Mannschaft es im Angriff nicht gut gemacht, befand Ingo Ehlers. Daverdens Trainer war mit einer 3:2:1-Abwehr gestartet. Die stand bis zum 11:6 (21.) aus Sicht des Tabellenführers gut. Nachdem die Gastgeber durch drei Treffer in Folge auf 9:11 verkürzt hatten, stellte Ehlers auf die bewährte 6:0-Formation um. „Wir haben vorne einiges liegen gelassen und Spaden hinten zu viele Freiräume gegeben“, erläuterte Ehlers. Danach zogen die Daverdener bis zur Pause auf neun Tore davon.

Im zweiten Abschnitt plätscherte die Begegnung vor sich hin. Bis auf 26:29 (48.) kam der TV Spaden noch einmal heran, mehr ließ die Ehlers-Sieben nicht zu. In den letzten fünf Minuten des Spiels fielen dann noch neun Tore. Sechs für die Gäste und drei für den TV Spaden, der in der kommenden Spielzeit auf sein Startrecht in der Landesliga verzichtet. Den Schlusspunkt setzte Boyke Wilkens. Daverdens Kreisläufer traf 15 Sekunden vor Ende zum Endstand.

Einen Schreckmoment gab es für die Gäste in der zweiten Halbzeit. Nach einem Sturz auf die Hand war die Partie für Simon Bodenstab vorzeitig zu Ende. Ingo Ehlers hofft, dass sein Mittelmann und Taktgeber rechtzeitig zum „Matchballspiel“ gegen die HSG Bützlfeth/Drochtersen wieder fit wird.