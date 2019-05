Schnappte sich den Sieg im S-Springen: Mylene Diederichsmeier. (Björn Hake)

Langwedel. Regen, Hagel, Kälte – das Wetter kann einem so manchen Tag und so manche Veranstaltung vermiesen. Doch nicht so beim Reitturnier „Polo meets Showjumping“ in Hagen-Grinden. Die Veranstalter zogen trotz der teils widrigen Bedingungen ein positives Fazit.

„Das Wetter war natürlich der größte Punkt. Aber wir sind rundum zufrieden“, betonte Pressesprecherin Sarah Tietjen. Die Gründe: Zum einen durfte sich über eine hohe Teilnehmerquote gefreut werden, es gab also wenige Absagen. Am ungemütlichsten wurde es am Sonnabend, als das Flutlicht-Springen anstand. „Es war trotzdem ein Highlight. Die Reiter hatten einfach so viel Lust auf das Springen. Und das bei zwei Grad, das waren verrückte Bedingungen“, erzählte Tietjen. Als weiterer Erfolg wurde auch der Maifeiertag verbucht. Die Kinderprüfungen konnten somit auch von den Eltern verfolgt werden. Zudem stimmte die sportliche Mischung aus Polo und Springreiten sowie die sportliche Klasse der Teilnehmer. „Es herrschte ein gutes Niveau. Im S-Springen waren einige Profis dabei, und auch das Niveau in den Amateurprüfungen konnte sich sehen lassen.“

So entwickelte sich abermals das S-Springen am Sonntag zu einem der Höhepunkte. Aus der Region waren einige Top-Reiter am Start, um ihre Form zu überprüfen. Mit dabei war auch wieder Markus Beerbaum. Er stellte im Parcours die neunjährige Stute Casstina H vor. Und das Gespann wusste zu überzeugen: fehlerfrei im ersten Umlauf, fehlerfrei im Stechen. Dennoch gab es nur Silber für den Drittplatzierten des Vorjahres. Diesmal schnappte sich Mylene Diederichsmeier die goldene Schleife. Die Reiterin vom RV Aller-Weser benötigte auf der zehnjährigen Hannoveraner Stute Lillifee L 0,42 Sekunden weniger, um alle Hindernisse erfolgreich zu meistern. Auf Rang drei folgte Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal), der ebenso wie Carsten Biermann (RFV Nienburg) und Thomas Brandt (RSG Winsen/Aller) das Stechen erreicht hatte.