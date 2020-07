Leon Bauchmüller ist bereit für die Saison 2020. (Fast Media)

Bendingbostel. In der Formel 1 ist die Saison coronabedingt bereits verspätet begonnen worden. Nun hat das Warten auch für einen jungen Motorsportler aus dem Landkreis Verden ein Ende: Nach fast zehn Monaten Rennpause dröhnen für Leon Bauchmüller am kommenden Wochenende wieder die Motoren seines Rennkarts. Der Bendingbosteler bestreitet in Kerpen den Saisonauftakt in der ADAC-Kart-Masters-Serie. Bauchmüller trifft in der Junioren-Klasse auf ein volles Teilnehmerfeld.

Die Pandemie hat die Saisonplanung aller Sportler über den Haufen geworfen. Leon Bauchmüller sollte es nicht anders ergehen. Der Nachwuchsfahrer hatte sich für 2020 fest vorgenommen, den Sprung auf die internationale Bühne zu vollziehen. Rennabsagen ließen den Kalender nun aber schrumpfen. Jetzt hat er Gewissheit: In den kommenden drei Monaten warten immerhin noch vier Rennen im ADAC Kart Masters auf den 13-jährigen Rennfahrer.

„Ich freue mich, endlich wieder an den Start zu gehen. Wir haben in den letzten Wochen viel getestet und Erfahrungen gesammelt. Diese möchten wir nun umsetzen und voll angreifen“, ist Leon hoch motiviert. Als Rookiemeister in der ADAC Kart Academy stellte Leon Bauchmüller im vergangenen Jahr sein Können im Junioren-Kart unter Beweis und wechselt nun in die OK Junior-Klasse.

Rückkehr zu den Wurzeln

Während der verkürzten Saison wird der 13-Jährige erneut vom ADAC Weser-Ems begleitet. Neu ist hingegen sein Team: Leon Bauchmüller kehrte sozusagen zu seinen Wurzeln zurück. Er wechselte zu dem italienischen Karthersteller Tony-Kart. Bereits in der Bambini-Klasse feierte er mit diesem Erfolge und möchte nun daran anknüpfen. Betreut wird er vom MPK Racing Team um Marcel Prokscha. Sein Teamchef ist gleichzeitig auch sein Mechaniker, gewann 2019 die Weltmeisterschaft und kann dem jungen Nachwuchsfahrer zahlreiche Tipps geben.

Nach dem Saisonauftakt auf dem Erftlandring in Kerpen, geht es für Leon Bauchmüller mit einer weiteren Premiere weiter. Erstmals startet er Ende September auf der neuen Rennstrecke im sächsischen Mülsen. Zum Abschluss warten dann im Oktober Rennen auf den bayerischen Kursen in Ampfing und Wackersdorf.

Eine genaues Ziel hat sich Leon Bauchmüller vor dem ersten Start bereits gesteckt: Er möchte von Beginn an unter den besten zehn Fahrern mitmischen. In Kerpen wartet direkt ein hartes Teilnehmerfeld auf ihn. Mit 50 Fahrerinnen und Fahrern aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland ist die Klasse sehr stark besetzt, und nur die besten 36 qualifizieren sich am Ende für die Finalrennen.