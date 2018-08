Noel Lohmann (Mitte) gehörte zu den Bassenern, die eine gute Torchance gegen Etelsen hatten. Doch am Mittwochabend trafen nur die Gäste. (Michael Braunschädel)

Bassen. Das Grinsen, das sich am Mittwochabend durch das Gesicht von Gerd Buttgereit zog, hätte breiter kaum sein können. Aktuell dürfte es ihm so richtig Spaß machen, Trainer des TSV Etelsen zu sein. Denn auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga endete mit einem Kantersieg für die Buttgereit-Elf: Nachdem Etelsen zum Auftakt Scharmbeckstotel (8:0) deutlich bezwungen hatte, wurde nun auch das Derby beim TSV Bassen klar gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 6:0 (3:0) für die Schlossparkkicker.

„In letzter Zeit haben sehr viel an unserer Chancenverwertung gearbeitet“, sagte Gerd Buttgereit. „Die Effektivität in der Offensive ist enorm wichtig.“ Dass sich das Training gelohnt hat, zeigte sich nun auch in Bassen. „Wir hatten vielleicht sieben gute Chancen und machen daraus sechs Tore“, freute sich Etelsens neuer Coach. Dabei gehörte die Anfangsphase den Gastgebern. Nach einer kurzen Etelser Druckphase zu Beginn, fanden die Bassener zunehmend besser ins Spiel und kamen auch zu Chancen. „Da müssen wir eigentlich in Führung gehen“, stellte Bassens Trainer Uwe Bischoff fest. Dass seine Elf nicht so gut in die Partie fand, meinte auch Buttgereit: „In den ersten 20 Minuten waren wir nicht gut im Spiel. Bassen ist total motiviert aufgetreten.“ In der 15. Minute besaß Andre Daszenies die große Möglichkeit, die Bischoff-Elf in Führung zu schießen. Seinen Versuch aus kurzer Distanz parierte Cedric Dreyer im Kasten der Gäste aber klasse. Während der TSV aus Bassen die Führung verpasste, machte es der TSV aus Etelsen besser. Nach einer Ecke von Rene Hinrichs kam Robert Littmann im Strafraum an den Ball. Der routinierte Abwehrspieler zögerte nicht lange und schoss das Leder wuchtig ins Tor (25.).

Nur zwei Minuten später lag das Spielgerät wieder im Kasten der Platzherren. Diesmal hieß der Torschütze Nico Kiesewetter, der bereits seinen fünften Saisontreffer erzielte. Einen langen Dreyer-Abschlag nahm Kiesewetter an und passte den Ball zu seinem Sturmkollegen Timo Schöning. Sofort bekam Kiesewetter das Leder zurück, sodass er allein auf Keeper Lukas Schuler zulaufen und diesen überlupfen konnte. Das Spiel war damit im Grunde entschieden. Die Etelser machten aber weiterhin Druck und erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Den Treffer markierte Timo Schöning (40.). Kurz zuvor hatte Noel Lohmann den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Er verpasste das Tor aber knapp.

Nach der Pause bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie zuvor: Der TSV Etelsen war weiterhin die tonangebende Mannschaft. Und sie traf munter weiter. Das 4:0 ging wieder auf das Konto von Littmann, der diesen Treffer selbst einleitete (70.). Nico Meyer traf per Kopf zum 5:0 (77.), und den Schlusspunkt setzte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff Timo Schöning. Der zweite Kantersieg im zweiten Spiel war damit perfekt. Der Landesliga-Absteiger ist mit seinen sechs Punkten und 14:0 Toren wenig überraschend Tabellenführer.

Uwe Bischoff erkannte die Niederlage neidlos an: „Unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft. Etelsen ist aber auch ein Team aus einer ganz anderen Kategorie. Wir müssen aus diesem Spiel lernen, stolz bin ich dennoch auf mein Team.“ Währenddessen beobachte Gerd Buttgereit seine Elf beim Feiern – mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Ich bin rundum zufrieden. Spielerisch geht bei uns sicherlich noch mehr. Aber die Brust ist nun noch breiter geworden“, sagte der Coach des Spitzenreiters. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir so starten, hätte ich wohl schmunzeln müssen.“