Mathis Wellmann fällt wahrscheinlich aus. (Björn Hake)

Den Start in die neue Saison hatte sich der TB Uphusen sicherlich anders vorgestellt. Zum Auftakt unterlag der Fußball-Oberligist dem SC Spelle-Venhaus deutlich mit 1:6. Im ersten Heimspiel wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek. Der BSV Kickers Emden gastiert am Sonnabend am Arenkamp (Anpfiff um 15 Uhr).

„Wir freuen uns auf das erste Heimspiel und wollen natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Das Spelle-Spiel wurde Montag aufgearbeitet und abgehakt“, liegt der Fokus von Ahlers-Ceglarek auf die Kickers aus Emden, die mit einem 2:0-Sieg erfolgreich in die neue Saison gestartet sind. Mathis Wellmann fällt aufgrund einer Zerrung wahrscheinlich aus. Neu dabei ist hingegen Luca Maximilian Seidel. Der 19-Jahre junge Innenverteidiger hat sich den Arenkampkickern angeschlossen und kommt vom Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack. „Er ist groß gewachsen und hat gute körperliche Voraussetzungen. Luca ist sehr lernwillig und gewöhnt sich immer mehr ein“, freut sich der TBU-Coach.

Der TBU weist vor dem Heimspiel auf sein Hygienekonzept hin. So kann der Sportplatz nur über das Tor an der Halle betreten werden. Der Eingang hinter der Halle ist gesperrt. Die Zuschauer sind verpflichtet, an den rot markierten Stellen zu sitzen. Dafür sind Stühle mitzubringen, die aber auch an der Kasse ausgeliehen werden können. Der Abstand von 1,5 Metern muss jederzeit eingehalten werden. Vor dem Spiel müssen die Zuschauer ihre Kontaktdaten hinterlegen.