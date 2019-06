Hinter den U14-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock liegt abermals eine erfolgreiche Saison. Nach dem im Vorjahr erreichten Aufstieg in die Landesliga gewannen die JFV-Talente in der neuen Spielklasse direkt den Meistertitel. Durch einen 2:1-Sieg gegen den VfL Westercelle machte das Team den Titelgewinn bereits einen Spieltag vor dem Saisonende perfekt. Zudem überzeugte das Team der Coaches Holger Behrens und Euzebiusz Balcerzakber am Himmelfahrtswochenende bei einem internationalen Turnier in den Niederlanden. Nach vier Siegen in der Vorrunde gewann Verden/Brunsbrock auch das Viertelfinale. Erst im Halbfinale kam das Aus für die Nachwuchskicker per Niederlage im Elfmeterschießen. Auch das Spiel um Platz musste vom Punkt entschieden werden – mit dem gleichen Ergebnis aus Sicht des JFV. „Es war trotzdem ein ganz starkes Turnier der Jungs. Ein vierter Platz ist bei diesem Turnier aller Ehren wert“, lobte Holger Behrens seine Schützlinge.