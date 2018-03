Fabrizio Muzzicato sieht in seiner Mannschaft weiterhin eine positive Energie. (Björn Hake)

Uphusen. Zwei Rückschläge musste der TB Uphusen zuletzt im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga hinnehmen. Dem 1:3 bei Lupo Martini Wolfsburg folgte in der Vorwoche die 1:2-Heimniederlage gegen den BV Cloppenburg. Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd, die nach dem Erfolg beim VfL Oldenburg entstanden waren, haben einen ordentlichen Dämpfer erhalten. Und nun steht für den Drittletzten die nächste wichtige Aufgabe an. Der TBU tritt am Sonnabend (Anpfiff um 16 Uhr) beim TuS Sulingen an. Der Aufsteiger aus dem Kreis Diepholz nimmt aktuell den letzten Platz vor der Abstiegszone ein.

Trotz der beiden Niederlagen gegen Wolfsburg und Cloppenburg sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiterhin gut, versichert TBU-Coach Fabrizio Muzzicato. „Die Spieler, die jetzt bei uns im Kader sind, tragen zum großen Teil nicht die Niederlagen aus der Hinrunde mit sich. Zudem haben wir in der Vorbereitung ja auch gute Spiele absolviert. Die positive Energie ist weiterhin vorhanden“, sagt er.

Trainer ewartet hitziges Duell

Gegen Sulingen rechnet sich der Coach der Arenkampkicker durchaus einen dreifachen Punktgewinn aus. Wobei er weiß, dass die Aufgabe beim TuS nicht so einfach zu bewältigen sein wird. Denn für Sulingen geht es schließlich darum, den Punkteabstand zu den Achimern zu vergrößern. Aktuell trennen die beiden Teams sechs Zähler, wobei der TB Uphusen bereits zwei Spiele mehr absolviert hat.

Muzzicato fordert von seiner Elf, dass sie gegen Sulingen die Naivität ablegt, die sie zuletzt gezeigt habe. „Gegen Cloppenburg und Lupo sind wir auf zwei Teams mit Selbstvertrauen getroffen und sind selbst zu naiv aufgetreten. Dafür sind wir bestraft worden“, bestätigt der Trainer des TB Uphusen. „Ich denke, dass wir uns mit Sulingen auf Augenhöhe befinden und erwarte ein hitziges Duell. Denn für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie.“