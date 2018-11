Vergangene Saison noch im Achimer Trikot, nun im Osnabrücker: Martin Steinhardt. Gegen seine Ex-Teamkollegen wird er laut Absprache aber nicht auflaufen. (Braunschädel)

Achim. Basketball statt Karneval – so lautet das Motto des TSV Achim Lions am 11. November. Während anderswo um 11 Uhr die närrische Saison eingeläutet wird, heißt es bei den Rollstuhlbasketballern:Pokal-Highlight. In der heimischen Halle am Arenkamp erwarten die Lions in der ersten Hauptrunde des deutschen Pokals den RSC Osnabrück – ein ziemlich dicker Brocken. Der Vizemeister der 2. Bundesliga Nord wird vielleicht eine Nummer zu groß sein für den Regionalliga-Aufsteiger, für hochklassigen Sport im Uphuser „Löwenkäfig“ ist aber allemal gesorgt. Im Anschluss an diese Partie duellieren sich die Alba Berlin Rollis mit den BG Baskets aus Hamburg, beides ebenfalls gestandene Zweitliga-Mannschaften. Am Nachmittag tragen die Sieger gleich noch das Achtelfinale aus.

Wiedersehen mit Steinhardt

„Wir sind zwar krasser Außenseiter, freuen uns aber sehr auf dieses Event, das sich die Mannschaft mit dem Gewinn des Regionspokals im September absolut verdient hat. Mit der hoffentlich lautstarken Unterstützung unseres Publikums wollen wir die Osnabrücker möglichst lange ärgern“, gibt sich Spielertrainer Nico Röger verhalten optimistisch. Der RSC Osnabrück, Deutscher Meister und Pokalsieger von 1997, verpasste in der vergangenen Saison nur durch eine Niederlage am grünen Tisch die Rückkehr ins Oberhaus. In der aktuellen Spielzeit müssen die Friedensstädter allerdings etwas kleinere Brötchen backen. Neben dem langjährigen Trainer Frits Wiegmann verließen auch eine Reihe wichtiger Spieler und Spielerinnen den Verein, sodass das Team um Teamchef Dennis Nohl trotz hochkarätiger Neuverpflichtungen neben zwei Siegen auch schon zwei Pleiten verbuchen musste.

Interessanteste Personalie im Kader der Gäste ist zweifellos Lions-Eigengewächs Martin Steinhardt, der in den vergangenen Jahren seine Klasse in Liga eins und zwei unter Beweis stellte. Immer mal wieder rollte er auch für die Achimer übers Parkett. So auch in der vergangenen Saison: Beim Gewinn des Regionspokals war er noch maßgeblich am Einzug in die 1. Hauptrunde beteiligt, um sich dann vor wenigen Wochen dem nun zugelosten Gegner aus Osnabrück anzuschließen. Steinhardt, aktuell schon wieder Top-Scorer der 2. Liga, soll dem Vernehmen nach aber gegen seinen Heimat-Klub nicht eingreifen. Diese Absprache trafen Spieler und Vereine.

Bei erwartungsgemäßem Verlauf dürfte Steinhardt aber im Achtelfinale auflaufen, das um 16 Uhr angepfiffen wird. Um 13.30 Uhr treffen die Teams aus Berlin und Hamburg aufeinander. Die Hansestädter sind leicht favorisiert. Beide Mannschaften hatten schon in der laufenden Spielzeit das Nachsehen gegenüber Osnabrück. Lohn für die strahlenden Sieger am Ende des langen Tages ist der Einzug in das Pokal-Viertelfinale, das im kommenden Frühjahr ausgetragen wird. „Das ist sicherlich Motivation genug für die Teams, alles zu geben. Die Chance, unter die letzten acht Mannschaften Deutschlands zu kommen, hat auch ein Zweitligist nicht so häufig. Die Auslosung macht dies nun möglich“, erläutert Lions-Pressesprecher Roland Christmann. Dieser hat naturgemäß insbesondere das eigene Team im Blick und appelliert an das heimische Publikum: „Wir brauchen von Beginn an unsere Zuschauer. Unterstützung von außen kann das Team ungemein pushen. Die Chance, die wir nicht haben, wollen wir nach Möglichkeit nutzen. Am Sonntag um 11 Uhr soll es richtig rundgehen.“