So ganz verdaut hat Ole Seuberlich die Niederlage des TV Baden gegen den TuB Bocholt noch nicht. Er ist sich sicher, dass in der Partie mehr möglich war. (Björn Hake)

Ole Seuberlich: Ich tue mich schon recht schwer damit, dieses Spiel zu verdauen. Diese Niederlage ärgert mich schon sehr. Die Partie hat sich eigentlich nicht so schwierig angefühlt. Aber wir haben das Ding nicht gut runtergespielt. Taktisch hat uns unser Trainer (Fabio Bartolone, Anm. d. Red.) gut eingestellt. Das haben wir vor allem im ersten Satz gezeigt, den wir auch gewonnen haben. Ab dem zweiten Satz haben wir dann zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir haben schon viel besser gespielt. Da müssen wir als Team wieder hinkommen. Besonders in der Block- und Feldabwehr müssen wir uns wieder steigern – und das schnell.

Wir wussten schon aus dem Hinspiel, dass Bocholt eine gute Abwehr hat (damals verlor der TV Baden mit 2:3, Anm. d. Red.). Besonders deren Libero Lennart Bevers, der im Hinspiel gegen uns die Goldmedaille für den wertvollsten Spieler bekommen hat, ist ein flinker und spielstarker Volleyballer. Daher wussten wir schon im Vorfeld, dass es nicht einfach wird, gegen Bocholt zu punkten. Wir müssen unsere Chancen noch besser nutzen und die Fenster, in die wir den Ball schlagen können, schneller erkennen.

Natürlich haben wir nicht schlecht gespielt. Es wäre jetzt ja auch komisch zu sagen, dass gegen Bocholt überhaupt nichts funktioniert hat. Dass wir gut mitspielen, reicht uns aber eben nicht aus. Es mag ja stimmen, wenn wir sagen, wir haben gut gespielt. Aber von solchen Aussagen bin ich kein Fan. Wir brauchen die Punkte, um die Klasse zu halten. Daher sind wir schon frustriert gewesen, weil es am Sonntag nicht geklappt hat. Im vierten Satz gleichen wir ja sogar zum 24:24 aus. In diesem Moment fehlt nicht viel, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Dass es dann nicht klappt, war umso ärgerlicher. Die Atmosphäre in der Halle war richtig toll. Man muss sowieso sagen, dass unsere Fans die Stimmung zuletzt noch einmal richtig nach oben gebracht haben.

Es geht. Eigentlich haben wir diese Rolle ja auch von Anfang an angenommen. Wir wissen alle, dass wir ans Limit gehen müssen, um Punkte mitzunehmen. Genauso ist uns auch klar, dass es in dieser Liga Gegner gibt, gegen die das kaum möglich ist. Das haben wir gegen Mitteldeutschland und Lindow erleben müssen. Einige von uns kennen aber den Abstiegskampf, weil sie ihn vor einigen Jahren mit der VSG Ammerland durchgemacht haben. Diese Situation ist also nicht für alle im Team vollkommen neu. Und eigentlich ist es auch egal, ob du weit oben oder eben unten in der Tabelle stehst. Der Druck, gewinnen zu müssen, ist in beiden Fällen vorhanden. Wir wollten aber alle diesen Weg in die 2. Bundesliga und somit auch an unser Limit gehen.

Inhaltlich konzentrieren wir uns nur auf den nächsten Gegner. Auf diese Mannschaft wird sich vorbereitet und im Training konzentriert. Aber natürlich werden die Spiele gegen Essen und Braunschweig superwichtig. Wir wollen schon den Abstand nach unten schnellstmöglich größer werden lassen. Es wäre toll, wenn wir zum Saisonende ein paar Spiele hätten, in denen man sich keine großen Sorgen mehr machen muss. Das haben wir alle im Kopf.

Zur Person

Ole Seuberlich (24)

ist Diagonalangreifer beim Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Der 1,93 Meter große Spieler gehört im Team von Trainer Fabio Bartolone zu den Leistungsträgern. Am Sonntag verlor er mit seinem Team das Auftaktspiel der Rückrunde gegen den TuB Bocholt mit 1:3.