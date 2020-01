Keine 48 Stunden liegen bei der HSG Verden-Aller zwischen dem Ende der Hinrunde in der Handball-Landesliga der Männer und dem Start in der Rückserie. Bevor die Domstädter am Sonnabend gegen den TS Woltmerhausen in die zweite Saisonhälfte starten, steht am Donnerstag noch die Partie gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II auf dem Programm (Anpfiff um 20.30 Uhr in Verden). Gegen den TV Oyten habe man eine gute Leistung gezeigt und gegen den VfL Fredenbeck III lange Zeit gut mitgehalten, blickt HSG-Coach Sascha Kunze auf die ersten beiden Spielen nach dem Jahreswechsel zurück. Der Haken: In Sachen Punkte steht beim Tabelleneunten im neuen Jahr auf der Habenseite noch eine Null. Das werde sich nun ändern, sagt Kunze. „Wir wollen und müssen gewinnen“, erläutert der 34-Jährige mit Blick aufs Klassement, in dem Oberliga-Reserve aus Schwanewede nur zwei Zähler hinter den Verdenern steht. Bis auf Leon Thalmann (Anriss des Syndesmosebandes), der wohl bis Ende Februar fehlen wird, hat Sascha Kunze keine Ausfälle zu beklagen. Auf Florian Fronz werde man ein besonderes Augenmerk legen, warnt Verdens Trainer vor dem Haupttorschützen (69 Tore in neun Spielen) der Gäste.