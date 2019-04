Mit seinem Premierentor brachte Nils Laabs (mit Stirnband) den TBU auf Kurs. (Björn Hake)

Achim. Kevin Artmann kniet sich auf den Boden, bittet Burak Yigit zu sich und bedankt sich bei dessen linkem Fuß. Dieser war nämlich für die Erlösung des TB Uphusen verantwortlich. In Minute 84 legte sich Yigit den Ball 20 Meter links vorm Strafraum zurecht und zog trocken ab. Der Ball schlug oben rechts im Knick ein. Das Traumtor besiegelte den hoch verdienten 3:1 (2:1)-Sieg des Fußball-Oberligisten gegen den MTV Wolfenbüttel. Und diese drei Punkte waren enorm wichtig, wie ein Blick auf die Tabelle verrät. Der TBU ist eine von vier Mannschaften, die derzeit 31 Punkte auf dem Konto hat.

Und genau deshalb zeigte sich Fabrizio Muzzicato am Ende zufrieden, auch wenn ihm manche Dinge nicht gefallen hatten: „Du musst zufrieden sein. Aber nicht mal ein 2:0 gibt einem Sicherheit. Es gibt keinen Schönheitspreis. Am 13. Spieltag haben wir über diese Sachen geredet als wir gemerkt haben, Zweiter werden wir dann wohl doch nicht. Dass wir am 26. Spieltag immer noch diese Geschichten haben, das macht einen wahnsinnig.“ Die Rede ist von der Szene vor dem Anschlusstreffer Wolfenbüttels. Rilind Neziri köpft sich den Ball vor, doch ein MTV-Akteur antizipiert richtig, schnappt sich den Ball und wenig später ist Niklas Kühle im Sechzehner freigespielt und erzielt das 1:2 für Wolfenbüttel (39.). „Ich sage immer zu den Spielern: 'Ich akzeptiere eure Nervosität'. Ich erwarte nicht, dass sie locker pitsch patsch Direktspiel zeigen, aber dann erwarte ich das Gegenteil, dass der Ball direkt aus der Gefahrenzone befördert wird. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch“, haderte Muzzicato.

Dieser Gegentreffer sorgte dafür, dass der TBU lange Zittern musste. Und das war unnötig. Denn die Uphuser hätten bereits zur Pause hoch führen müssen. Immerhin trafen sie zweimal. Das 1:0 war zugleich ein Premierentreffer. Nils Laabs hieß der Torschütze, sein erster Treffer im TBU-Dress. Bei einer kurz ausgeführten Ecke war der MTV ungeordnet. Viktor Pekrul flankte und fand Laabs, der den Ball per Kopf gegen den Lauf des Keepers drückte (9.). Der Winterzugang hätte bereits in Minute drei feiern können, vergab aber aus zwei Metern. „Dennoch war das ein gutes Zeichen, wir waren direkt da“, lobte Kevin Artmann die Anfangsphase.

Schaltzentrale Kevin Artmann

Artmann war es, der insbesondere in der ersten Hälfte dem Spiel den Stempel aufdrückte, dabei hatte der Kreativspieler in letzter Zeit vermehrt auf der Bank Platz nehmen müssen. „Es gibt Entscheidungen, die muss man akzeptieren. Wenn man nicht spielt, dann ist man meistens nicht der Meinung des Trainers. Nun war es schön, mal wieder 60, 70 Minuten zu spielen. Ich hatte einfach Lust auf Fußball. Und ich denke, dass ich zwischen den Ketten ohne feste Defensivaufgabe am stärksten bin, auch mal eine Idee mehr kreieren kann“, betonte Artmann. Und dass bewies er mit seinen „drei Fallschirmen im Rücken“. Damit meinte Muzzicato Neziri, Dennis Janssen und Sebastian Kurkiewicz, die allesamt reichlich Kilometer fraßen.

Artmann war die Schaltzentrale des Uphuser Offensivspiels, das zuletzt unter Mangel an Durchschlagskraft gelitten hatte. Gegen Wolfenbüttel war das anders, die Problemzone lieferte. Artmann selbst scheiterte per abgefälschtem Schuss an der Latte (31.). Die darauffolgende Ecke verpasste am ersten Pfosten ganz knapp Ole Laabs. Fünf Minuten später stand es dann völlig verdient 2:0. Artmann fand per Freistoß Dennis Janssen, der den Ball per Kopf ins Eck verlängerte. Der Anschlusstreffer fiel jedoch zu schnell. Bis dato war Wolfenbüttel wenig zwingend, einzig ein Kopfball von Jörn Winkler – Spielertyp Schrank – und ein Schuss des agilen Kühle sorgten für ein wenig Gefahr.

Kühle war es auch, der in Halbzeit zwei gleich doppelt den Ausgleich verpasste (68./72.). In beiden Szenen reagierte Keeper Christian Ahlers-Ceglarek stark. Der Torhüter erhielt dafür ein Sonderlob und wurde vom Coach neben Kevin Artmann – „überragend, tolle Leistung für jemanden, der überhaupt nicht im Spielrhythmus ist“ (Muzzicato) – als Matchwinner betitelt. Was sich der TBU aber anzukreiden hatte, war, dass einige Konter mit mangelhaft benotet werden mussten. „Wir müssen viel höher gewinnen, das muss man uns vorwerfen“, bemängelte auch Artmann. Dann hätten die Arenkampkicker auch nicht so lange Zittern müssen. Doch sie hatten ja noch Burak Yigit und seinen linken Fuß.