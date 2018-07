Aufeinandertreffen beim Schlossparkcup, Aufeinandertreffen im Bezirskpokal: Der FC Verden 04 (dunkelblaue Trikots) kann sich beim TSV Etelsen direkt revanchieren. (Michael Braunschädel)

Uesen/Etelsen. Pokalspiele: Da geht es ums Überleben, nur der Sieg zählt. Der Gewinner kommt weiter, der Verlierer bleibt auf der Strecke. Kein Unentschieden möglich, die schönen K.o.-Spiele. Packende Fights, die Kleinen hoffen auf die Überraschung, die Großen haben Angst vor der Blamage. Der Klassenunterschied wird oftmals erst über eine Saison hinweg sichtbar, in einem einzelnen Spiel ist hingegen alles möglich. Das alles macht den Reiz des Pokals aus – seine Natur. Doch diese Natur leidet im Bezirk Lüneburg deutlich. Und das liegt ausschließlich am Zeitpunkt.

Egal wie scharf die einzelnen Mannschaften auch auf das Weiterkommen in die nächste Runde sind, auf höchstmöglichem Niveau treffen sie definitiv nicht aufeinander. Das können sie schlichtweg nicht, weil die Ansetzung der ersten Runden in die Vorbereitungsphase fällt. Am 18. Juli steigt die Qualifikationsrunde – dreieinhalb Wochen vor Saisonstart. Somit sind die Teams weder physisch, noch taktisch, noch spielerisch auf ihrer gewünschten Höhe. Demnach kommt der Pokal zur Unzeit und die ersten Pflichtspiele der Saison verkommen zu Testspielen.

"Ich weiß nicht, warum sich nichts ändert. Seit Jahren ist das so, seit Jahren wird darüber geschrieben und geredet, doch ändern tut sich nichts", moniert Stephan Hotzan. Der Coach des MTV Riede muss mit seinen Mannen am Mittwochabend beim TSV Uesen antreten (Anpfiff: 19 Uhr). Pokalfieber herrscht bei Hotzan keinesfalls: "Natürlich wollen wir gewinnen, aber ich sehe das als Vorbereitungsspiel. Ich will Fortschritte sehen. Verlieren wir, haben aber läuferisch alles gegeben und es lag lediglich an ein paar taktischen Dingen, dann bin ich dennoch zufrieden." Hotzans Aussagen bestätigen die These, dass der Pokalwettbewerb keinen Reiz hat. Viele denken: Kommen wir weiter, schön, scheiden wir aus, nicht so schlimm.

Und der Rieder Coach ist damit bei Weitem nicht alleine. "Der Bezirkspokal verliert durch die frühe Ansetzung an Wertigkeit. Dabei ginge es viel einfacher. Ein paar Englische Wochen zu Saisonbeginn für die wenigen Verblieben in den weiteren Runden wären nicht das Problem. Im Kreispokal ist es besser gelöst, da findet lediglich eine Runde vor der Saison statt, da kommt auch viel mehr Stimmung auf", betont Benjamin Nelle. Der Coach des Kreisligisten TSV Uesen ist am Mittwoch der Gegner vom MTV Riede. Der TSV ist mit von der Partie, da er unter den letzten Vier im Kreispokal der Saison 2017/2018 die einzige erste Herrenmannschaft war. Neben dem TSV standen Pokalsieger FC Verden 04 II, Finalist TB Uphusen II und Halbfinalist FSV Langwedel-Völkersen II in der Vorschlussrunde. Auch Nelle sieht die Partie als Test an, insbesondere, weil seine Truppe nur aus zwölf Mann bestehen wird. "Sieben Spieler sind beim Gothia-Cup in Schweden, davon sind sechs Stammspieler. Daher kann ich keine konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten. Das ist schon schade und besonders bitter, weil wir ja nicht alle Jahre im Bezirkspokal spielen."

Planungsunsicherheit

Eine weitere Qualifikationspartie bestreiten am Mittwoch der TSV Etelsen und der FC Verden 04 (Anpfiff: 19 Uhr). Beide begegneten sich erst am vergangenen Freitag im Spiel um Platz drei beim Schlossparkcup (3:1 für den TSV). Und die beiden Coaches schlagen ebenfalls in dieselbe Kerbe wie Hotzan und Nelle. "Es ist schade, dass der Pokal so verkommt. Aber so früh in dieser Phase geht es in dem Spiel nicht ausschließlich darum zu gewinnen, auch wenn es so sein sollte. Es beißt sich einfach mit der Vorbereitung, dadurch geht der Pokal-Charakter flöten", betont Verdens Trainer Sascha Lindhorst. Für ihn komme noch hinzu, dass die Testspielplanung dadurch zum Problem wird. "Ich bin kein Freund davon, zweigleisig zu fahren und für den Fall des Ausscheidens schon einen Testgegner parat zu haben. Denn kommt man weiter, muss man wieder abgsagen."

Sein Pendant auf Etelser Seite macht sich weniger Gedanken. "Die Fitness und alles weitere ist natürlich nicht optimal, aber es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Es ist nun mal nur ein Testspiel. Will man das vom Eis bekommen, dann geht das nur zusammen, dann muss eine einhellige Meinung herrschen", sagt Gerd Buttgereit.