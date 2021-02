Marvin Pfeiffer kehrte vor der kürzlich abgebrochenen Saison zur SG Achim/Baden zurück. Nun hat er für zwei weitere Jahre zugesagt. (FOCKE STRANGMANN)

Der Verlauf jedes Handballspiels wird schriftlich festgehalten – früher handschriftlich, heute meist digital. Wer es mag, sammelt sämtliche Daten einer Saison in einer Akte. In normalen Jahren ist diese recht dick. Doch die Saison 2020/2021 ist – beziehungsweise war – keine normale. Die Akte dieser Spielzeit ist dünn, sehr dünn sogar. Nur wenige Spiele sind ausgetragen worden. Das gilt auch für die SG Achim/Baden. Gerade einmal zwei Spiele haben die Oberliga-Männer aus der Weserstadt ausgetragen. Nachdem der Handballverband Niedersachsen (HVN) die Saison 2020/2021 abgebrochen und annulliert hat, fokussiert sich SG-Teammanager Cord Katz voll und ganz auf die neue Saison. Er hat die Planung des Kaders längst aufgenommen.

Zusage für zwei Jahre

Nach intensiven Gesprächen ist Katz, der in der ersten Mannschaft der SG Achim/Baden einst selbst zu den Führungsspielern gehörte, froh darüber, dass er hinter die ersten Namen nun einen Haken setzen kann. Ein Trio hat dem Teammanager jetzt seine Zusage für die Saison 2021/2022 gegeben: Hendrik Budelmann, Martin Dybol sowie Marvin Pfeiffer tragen das Trikot der SG Achim/Baden weiterhin. Glücklich ist Cord Katz über alle drei Zusagen. Wobei die von Marvin Pfeiffer dann doch ein wenig hervorsticht. „Denn Marvin hat gleich für die zwei nächsten Jahre zugesagt“, verdeutlicht Cord Katz. „Das ist schon ein Statement“, findet der Teammanager des kreisverdener Flaggschiffs im Männer-Handball.

Dass Pfeiffer bleibt, ist auf den ersten Blick nur wenig verwunderlich. Schließlich war der Rückraumspieler nach seinem einjährigen Intermezzo beim Drittligisten Hannover-Burgwedel gerade erst zur nun vom HVN abgebrochenen Saison zur SG Achim/Baden zurückgekehrt. Demnach stand er seit seinem Zurückkommen erst wieder zweimal für die Achimer auf dem Feld. Als Selbstläufer will Cord Katz die Verlängerung Pfeiffers dann aber auch nicht bezeichnen. „Es gibt immer Dinge, die für einen Wechsel sprechen könnten. Marvin ist schließlich beruflich in seiner Heimatgegend um Fallingbostel unterwegs“, sagt der Teammanager. „Daher sind wir froh, dass er gleich für zwei Jahre zugesagt hat. Er soll bei uns weiterhin ein großer Faktor im Team sein.“

Hendrik Budelmann hat sein Talent oft unter Beweis gestellt. (Björn Hake)

Nicht weniger glücklich ist Cord Katz über Zusagen von Martin Dybol und Hendrik Budelmann. Torhüter Dybol wurde im Laufe der Saison 2019/2020 aus der zweiten Mannschaft in die erste befördert. Der Sprung von der Landes- in die Oberliga gelang dem Keeper. In der Vergangenheit hat er der SG Achim/Baden in so manchem Spiel geholfen. „Martin hat sich deutlich verbessert. Die Herausforderung Oberliga hat ihm auf jeden Fall gutgetan“, sagt Cord Katz.

Gleiches trifft auf Hendrik Budelmann zu. Er schloss sich der SG Achim/Baden zur Serie 2019/2020 an. Zuvor spielte er in der Jugend-Bundesliga für den HC Bremen. In der Stammsieben der SG ist der junge Rechtshänder bislang zwar nicht häufig aufgetaucht. SG-Trainer Tobias Naumann – mit dem Coach laufen derzeit laut Katz noch die Gespräche – durfte sich jedoch stets auf Budelmann verlassen, wenn er zum Einsatz kam. Und das nicht nur auf seiner Stammposition auf dem linken Flügel. „Wir haben schon oft gesehen, welch großes Talent in Hendrik steckt. Zudem ist er sehr vielseitig einsetzbar“, verdeutlicht Cord Katz.